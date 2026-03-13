¿Cómo será la relación del nuevo gobierno con los países de la región?
Polo Ramírez conversa esta semana con Jorge Rojas, investigador del Instituto de Políticas Económicas de la Universidad Andrés Bello, y con Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, sobre la hoja de ruta de relaciones internacionales que tendrá el Presidente Kast.
Si bien es cierto el programa que expuso el Presidente José Antonio Kast cuando era candidato no hizo mayor mención a las relaciones internacionales -no por nada denominó a la primera parte de su gestión “un gobierno de emergencia”- lo cierto es que su inserción en el plano internacional comenzó con una poderosa acción: una reunión, en Miami, con el Mandatario estadounidense Donald Trump y otros Presidentes de derecha de la región.
¿Cómo será el abordaje político de la administración Kast con los países de la región? ¿Qué pasará con China y su papel como nuestro principal socio comercial? ¿Cuál será el futuro del complicado “cable chino”?
De eso y más trata esta nueva edición de A Bordo, en el que Polo Ramírez conversó con Jorge Rojas, investigador del Instituto de Políticas Económicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, y con Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
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