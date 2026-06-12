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    Periodista denuncia acoso por parte de un hincha mexicano durante cobertura del Mundial

    El incidente ocurrió afueras del Estadio Azteca tras el debut de México en el Mundial, hecho que quedó grabado y fue compartido por la reportera a través de sus redes sociales.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Monserrat Gómez, periodista y creadora de contenidos, fue acosada mientras realizaba un despacho a las afueras del Estadio Azteca, luego de la victoria de México por 2-0 ante Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026.

    La reportera publicó las imágenes del momento, donde se ve cómo un fanático mexicano la agarra de la cintura. Luego, visiblemente incómoda, Gómez lo aparta.

    “No quiero que esto empañe el gran día que viví, sobretodo porque este 11/06/26 lo estuve esperando por muchísimos años, y para lograr estar aquí puse mucho trabajo, esfuerzo y dedicación”, escribió en el post.

    “Pero es inevitable no compartir esto con ustedes, porque desafortunadamente es una realidad que se vive en las calles. Me encontraba grabando un reporte de cómo le fue a México en su debut en esta gran fiesta del futbol y llegó este pseudo aficionado, creyendo que podía tocarme sin mi consentimiento”, agregó.

    Más sobre:Mundial 2026MéxicoEstadio AztecaCDMX

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