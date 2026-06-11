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    Inteligencia Artificial: así funciona la plataforma que revolucionará la investigación universitaria

    Procesar grandes cantidades de datos, desarrollar algoritmos complejos y modelos predictivos. Todo eso y más podrán hacer los más de 400 investigadores de la Universidad Andrés Bello gracias a este proyecto único en Chile. “Tener a una universidad chilena liderando el uso de IA en investigación es un símbolo extremadamente importante”, dijo durante su presentación la ministra de Ciencia Ximena Lincolao.

    Magdalena AndradePor 
    Magdalena Andrade
    Durante el lanzamiento de ADA se realizó el conversatorio “IA y el futuro de la investigación en Chile”, en donde Carolina Torrealba conversó con John Paul Laverde, de Amazon Web Services, y Cristóbal Aninat, de Mercado Libre y ACTI. CLAUDIO REYES

    Mientras estudiaba el mecanismo de funcionamiento de la computadora inventada por Charles Babbage –considerada pionera en el mundo–, la matemática inglesa Ada Byron publicó, antes de cumplir los 30 años, lo que hoy se conoce como el primer algoritmo formulado para usarse en una máquina.

    Corría 1845 y, con ese hito, Byron se alzó con un gran título: ser la primera programadora en la historia de la informática.

    131 años después, la primera plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial en Chile y América Latina, lanzada por la Universidad Andrés Bello (UNAB), lleva su nombre: ADA. Un homenaje a una de las mujeres que, junto a otras como la diva de Hollywood Hedy Lamarr –precursora de lo que hoy conocemos como el WiFi y el bluetooh– o la física estadounidense Evelyn Berezin, creadora de los primeros procesadores de texto, abrieron la ruta para democratizar el acceso a la tecnología que hoy usamos en nuestras casas, trabajos y empresas.

    ADA es un proyecto que la UNAB ha desarrollado en conjunto con Amazon Web Services como partner estratégico, y abre un desafiante camino para el desarrollo científico de la universidad, al permitir a la comunidad de más de 400 investigadores dar un paso adelante en sus estudios: en esta etapa piloto, desde sus computadores podrán acceder a una nube que incorpora datos, computación avanzada e IA, herramientas con las que podrán procesar grandes cantidades de datos, desarrollar algoritmos complejos y modelos predictivos y –algo vital para el desarrollo– promover la colaboración interdisciplinaria.

    “ADA no es sólo una plataforma tecnológica: es una declaración de un propósito, la expresión concreta de una universidad que apuesta por una ciencia integrada, colaborativa y transformadora al servicio de Chile y del conocimiento global”, dijo la prorrectora UNAB Ana María Pavez. CLAUDIO REYES

    En resumen, como dice Elise Servajean, directora de ADA, “las cosas que antes tomaban meses en desarrollarse, ahora pueden demorarse sólo horas. Eso cambia completamente la forma en que se trabaja, ya que permite a los investigadores introducir elementos que quizás antes no consideraban por falta de tiempo o porque era muy complejo”, explica.

    Para la prorrectora de la UNAB, Ana María Pavez, ADA es un desafío que no sólo permite ampliar capacidades, sino también hacerse nuevas preguntas, tan necesarias para el crecimiento del país.

    “ADA no es sólo una plataforma tecnológica: es una declaración de un propósito, la expresión concreta de una universidad que apuesta por una ciencia integrada, colaborativa y transformadora al servicio de Chile y del conocimiento global”, dijo durante la presentación de la plataforma, que tuvo como principal exponente a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao.

    "Proyectos como ADA son el camino para avanzar en una investigación más productiva, profunda y que toma ventaja de todo lo que nos trae la tecnología hoy en día", afirmó la ministra Ximena Lincolao. CLAUDIO REYES

    En su intervención, donde destacó la prioridad que la cartera de Ciencia dará al desarrollo de la inteligencia artificial, Lincolao destacó la creación de ADA es el camino “para avanzar en una investigación más productiva, profunda y que toma ventaja de todo lo que nos trae la tecnología hoy en día. Hoy celebramos este importante hito, en el marco de la importancia que es para nosotros, como ministerio, tener un liderazgo como país en cuanto a IA y también, muy pronto, al desarrollo de la ingeniería cuántica. Tener a una universidad chilena liderando el uso de IA en investigación es un símbolo extremadamente importante”.

    De la academia a la productividad-país

    “La inteligencia artificial está redefiniendo las fronteras de la investigación científica, y aunque hoy hay muchas instituciones usando IA, en UNAB buscamos sentar las bases para una capacidad institucional sólida y sostenible en el tiempo, que acelere la investigación que desarrollamos en todas las áreas del conocimiento, y con impacto en la formación de nuestros jóvenes investigadores”, dice Carolina Torrealba, vicerrectora de Investigación y Doctorado de la Universidad Andrés Bello.

    Torrealba moderó la segunda parte de la presentación de ADA: el conversatorio “IA y el futuro de la investigación en Chile”, en donde conversó con John Paul Laverde, principal research specialist de Global Education de Amazon Web Services, y con Cristóbal Aninat, head of Government Relations de Mercado Libre y director de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI).

    “Muchas veces se ha dicho que el principal impacto que va a tener la IA en nuestra sociedad tiene que ver con cómo disrumpe la forma en que descubrimos y producimos conocimiento, que se acelera tanto que va a terminar acelerando todos los aspectos de nuestra sociedad”, partió diciendo Carolina Torrealba, destacando así el rol que la academia tiene como productor de herramientas como ADA, que acerca la tecnología a la comunidad universitaria y la insta a traspasar las fronteras de la investigación.

    “La inteligencia artificial está redefiniendo las fronteras de la investigación científica, y aunque hoy hay muchas instituciones usando IA, en UNAB buscamos sentar las bases para una capacidad institucional sólida y sostenible en el tiempo", dice Carolina Torrealba. CLAUDIO REYES

    El desafío, a partir de ahí, es cómo masificar el uso de esta tecnología aceleradora para propiciar el anhelado aumento de la productividad y crecimiento del país.

    “Ya tenemos la tecnología en los laboratorios; la tenemos en Silicon Valley, pero ¿cómo llega a la logística local? ¿Cómo llega a mejorar procesos en todas partes? Por eso es muy interesante conversar hoy sobre IA, sobre investigación, sobre colaboración empresas-universidades, políticas de fomentos y una regulación inteligente, porque en Chile hace 20 años queríamos ser líderes de un hub tecnológico en Latinoamérica, pero hoy estamos atrasados”, aseguró el representante de Mercado Libre Cristóbal Aninat.

    Por su parte, John Paul Laverde, de Amazon, destacó una iniciativa como ADA, que proporciona infraestructura y conocimiento “a nuestros investigadores, nuestros científicos y a la nueva generación sobre cómo usar esta tecnología para acelerar el impacto económico en el país”.

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