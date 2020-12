Guía Navidad 2020

La Navidad te reúne con tus seres queridos. Regalonéalos con cosas ricas, pon la mesa linda y colecciona buenos momentos.

1. Cucharas enlozadas, $8.900 c/u (La Horqueta) 2. Cubrecama algodón, 2 plazas, tela nido de abeja, $55.000; fundas de almohada, $20.000 c/u (Mili Yarur, B Design Chile) 3. y 4. Llahuin tradicional mapuche, 45 cm, artesano José Neihual, $120.000; piecera de lana, 2.30 x 1.10 m, artesanos Gabriela y Juan Ferrada, $48.000 (Feria Nacional de Artesanías) 5. Comedero pájaros, $22.000 (La Horqueta) 6. Huerto para llevar a la mesa, $13.990 (Garden Partners) 7. Set de bombillas Moscú y frasco vintage, $5.990 c/u (Larry) 8. Botella térmica Canteen 16 oz Luxe, $34.990 (Cassel) 9. Diatomeas, plaguicidas naturales, $3.500; hidrogel, $3.000; jabón potásico, $3.500 (El Jardinista) 10. Mug, $6.500, y matero, $5.990 (La Cotidiana) 11. y 12. Mielero, $17.800, y canastito, $7.500 (La Horqueta) 13. Figura escarabajo, $5.990 (Larry) 14. Bolsa red, $4.800 (Puravida Flores) 15. Manta pícnic, lona + tela impermeable, $30.000 (Olivia y Amapola)

16. Paisaje en óleo pintado a mano, consultar precio (Isabel Lorca) 17. Regadera, $12.000 (La Horqueta) 18. Suculenta David, $25.990 (Larry) 19. Mochila Naples, urbana, compartimiento acolchado, múltiples bolsillos, $39.990 (Zucca) 20. Tijeras Sakagen, $38.900 (Puravida Flores) 21. Figura 3D Monkey, $11.990 (Studio Roof) 22. Terrario eterno, mediano, $15.000 (Karungen) 23. Kit huerto infantil, $20.000 (Olivia y Amapola)

1. Plato Anthropologie, $23.800 (Bergamota Cocina) 2. Mate de plata, artesano Juan Lobos, $761.600 (Feria Nacional de Artesanías) 3. Mortero, $2.500 (Gangas) 4 y 5. Pasta de ajo negro, $11.500, y ají espinero, $3.600 (Infierno Gourmet) 6. Bandeja Avenida Home, $44.900 (Bergamota Cocina) 7. Panera lino italiano, $14.000 (Mili Yarur, B Design Chile) 8. Cacerola, $23.990, y mantequillera, $12.990 (Larry) 9 y 10. Espátulas navideñas Anthropologie, incluye molde galleta pino, $15.500 c/u (Bergamota Cocina) 11. Servilletas lino fino italiano, $8.000 c/u; paño de cocina corazones, $6.000 (Mili Yarur, B Design Chile) 12. Colador, $7.990 (Larry) 13. Cucharita, $8.500 (La Horqueta) 14. y 15. Tartaletera redonda Emile Henry, $33.500; molde para horno Emilie Henry, $32.900 (Le Soufflé)

16. Paño de cocina Anthropologie, $21.500 (Bergamota Cocina) 17. Grill panini Olimpia, $79.990 (Kitchen Center) 18. Set cacho de buey, 2 unidades, artesano Juan Betancourt, $62.000 (Feria Nacional de Artesanías) 19. Vinagre balsámico, $5.400 (Infierno Gourmet) 20. Horno campana de pan, Emile Henry, $69.900 (Le Soufflé) 21. Plato Anthropologie, $21.500 (Bergamota Cocina) 22. Taco cuchillos Kansas, 8 pzas., $99.990 (Kitchen Center) 23. Camino de mesa lino, $25.000 (La Linda Mesa) 24. Set jarro con vasos, $32.000 (Puravida Flores)

¡Colores y formas vibrantes para todos los gustos y bolsillos! Mamá, papá, niños, amigo secreto, todos en la lista.

1. Pin Honey Bee, $9.990 (Studio Roof) 2. Florero, $6.900 (Puravida Flores) 3. Set 2 paños de cocina, $9.990 (Zara Home) 4. Mariposa 3D, $9.990 (Studio Roof) 5. y 6. Alcancía cola sirena, $4.500; peluche ratón, $8.500 (Kadó) 7. Canasto, $8.500 (Gangas) 8. Yerba mate, $5.990 c/u (La Cotidiana) 9. Set posavasos pallet, $5.990 (Gangas); tazón Snoopy, $7.900 (Cuvi’s Home) 10. Set 3 cajas, $2.990 (Gangas) 11. Suculenta, $8.990 (Larry) 12. Barra jabón, $4.900 (Bergamota Cocina) 13. Botellas con sal de baño perfumada, $9.990 c/u (Kuyén - Rituales) 14. Tazón, $9.990 (Zara Home) 15. y 16. Esponja puerco espín, $4.900; plato bambú zorro, $8.900 (Bergamota Cocina) 17. Papel de regalo insectos chilenos, $1.200 el pliego (Papel de Alerce) 18. Pimentero, $7.000 (Kadó) 19. Mini boles, $4900 c/u (Bergamota Cocina) 20. Miel Bosque Nativo, $4.990 (La Cotidiana)

21. Cuadro flores secas, $10.000 (Puravida Flores) 22. Té Bosque Azul, Sensorial, Valdivia, $5.990 (La Cotidiana) 23. Plato bambú, $8.900 (Bergamota Cocina) 24. Individual, $9.990 (Zara Home) 25. Bol, $1.500; plato, $1.800 (Kadó) 26. Florero, $10.000 (Puravida Flores) 27. Tazón Woodstock Snoopy, $7.900 (Cuvi’s Home) 28. Licorera Star Wars, $5.990 (Gangas) 29. Candelabro, $5.990 (Larry) 30. Cuaderno A6 Pink Bee, $9.990 (Studio Roof)

Soluciones eficientes y creativas es la propuesta de muebles que El Taller Once presenta esta temporada. Pensados para aprovechar cada rincón de la casa y con detalles funcionales como sus cajoneras sensibles a la presión, para fácil apertura. Disponibles en Falabella.com, Ripley.com y en www.eltalleronce.cl

1. Aparador Cuzia 1 estante Hairpin, en melamina Toscana 15 mm, patas de metal, correderas push to open, 80 x 40 x 150 de alto, $379.990 2. Rack Cuzia 2 en melamina Toscana 15 mm, patas de metal, correderas push to open, 150 x 40 x 60 de alto, terminación mate, $349.990 3. Bar Hairpin legs en madera de pino y metal, 80 x 36 x 100 de alto, terminación osmo mate, $349.990 4. Escritorio Hairpin Cuzia en melamina Toscana 15 mm, patas de metal, correderas push to open, 130 x 50 x 76 de alto, terminación mate, $229.990 5. Buffet Cuzia bajo Hairpin en melamina Toscana 15 mm, patas de metal, correderas push to open, 150 x 40 x 80 de alto, $329.990 6. Biblioteca Cooper en madera de pino y metal, 80 x 40 x 180 de alto, terminación osmo mate, $651.990 7. Cajonera Cuzia en melamina Toscana 15 mm, patas de metal, correderas push to open, 120 x 40 x 90 de alto, terminación mate, $359.990 8. Rack Cuzia 1 en melaminaToscana 15 mm, patas de metal, correderas push to open, 140 x 40 x 55 de alto, terminación mate, $349.990.

1. Aros grandes, artesana Juanita Muñoz, $23.800 2. Piecera alpaca, artesana Albina Choque, $71.400 3. Prendedor mariposa de crin, artesana Pilar Vejar, 22 x 14 cm, $29.750 4. Bolso tejido, artesana Isabel Currivil, $25.000. Todos en www.ferianacionaldeartesanias.cl

