Ahora pueden encontrar un graffiti en honor a Max de Stranger Things en Maipú

[En esta nota encontrarán un spoiler sobre Stranger Things 4]

Uno de los momentos más importantes de la cuarta temporada de Stranger Things ocurrió en el cuarto capítulo, “Querido Billy”. Y es que en ese episodio Max Mayfield finalmente sufrió las consecuencias de la maldición de Vecna.

Así, mientras Steve, Lucas y Dustin intentaban ayudarla a escapar del dominio del villano reproduciendo su canción favorita - la ya inmensamente popular “Running Up that Hill (A Deal with God)” de Kate Bus”-, el personaje de Sadie Sink comenzó a flotar espeluznantemente.

Aquel momento de Stranger Things 4 no solo ha impulsado la popularidad de la mencionada canción de Kate Bush, sino que ahora también inspiró una llamativa obra de arte en la comuna de Maipú en Santiago de Chile.

Como algunos usuarios de redes sociales han destacado en la calle Alberto Llona, en dirección al Registro Civil, apareció un notable grafiti inspirado en Max.

La pieza que destaca a Max flotando con sus auriculares sobre un fondo con letras se habría completado solo una semana atrás y sería obra dos artistas identificados como “Angelcreaidea” y “Ojaz”.

Si bien este tipo de homenajes a series mediante graffitis no son algo nuevo en Chile ni el mundo, no deja de ser llamativo que el impacto de ese momento de Stranger Things 4 ha tenido desde su estreno a fines de mayo de este año.