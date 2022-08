Al interior de Warner Bros Discovery lamentarían el estreno del Snyder Cut de Justice League: “Nunca debería haber sucedido”

Cuando Warner Bros estrenó la versión de Justice League de Zack Snyder mediante HBO Max a principios del año pasado, aquella parecía una buena estrategia. Después de todo, además de ayudar a potenciar la plataforma y mostrar nuevo contenido en un contexto donde la mayoría de las producciones habían sido postergadas debido a la pandemia, el debut del denominado “Snyder Cut” parecía la carta perfecta para cerrar un divisivo capítulo de la historia de las películas de DC.

Pero aunque la película conocida como Zack Snyder’s Justice League contó con una recepción bastante positiva, las discusiones en torno a su premisa no cesaron y en medio de los siguientes cambios en los planes para las películas de DC muchos fanáticos de esa producción continuaron clamando por el regreso del “Snyderverse”.

Así, en un contexto donde Warner Bros Discovery todavía no delimita su plan a futuro para las películas de DC, un nuevo reporte sostiene que al interior de Warner Bros estarían arrepentidos del estreno del “Snyder Cut” de Justice League e incluso sostienen que Zack Snyder’s Justice League “nunca debería haber sucedido”.

¿La razón? Según reporta Variety todo sería que “en lugar de calmar la incesante campaña en línea para #ReleasetheSnyderCut, la película de cuatro horas de HBO Max solo afianzó aún más la base de fanáticos vocales y extremadamente en línea de ‘Snyderverse’ contra el liderazgo en el estudio en general y DC en particular”.

Tengan en cuenta que durante el último tiempo se han multiplicado los reportes que cuestionan la autenticidad del comportamiento de algunas cuentas asociadas a la campaña por el “SnyderCut” y el “Snyderverse”, por lo que esta aparente impresión al interior de Warner Bros no deja de ser llamativa más aún cuando elementos de la franquicia que impulsó Snyder estarían presentes en las siguientes películas de DC que no solo tendrán a Ezra Miller como Flash y Jason Momoa como Aquaman, sino que también incluirán a Ben Affleck como Batman en The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom.