Army of the Dead de Zack Snyder será categoría R en Estados Unidos

No solo de Justice League vive Zack Snyder en estos días ya que, paralelamente, prepara su regreso al cine de zombies con Army of the Dead, la cual se estrenará el 21 de mayo en Netflix.

Ahora, a través de Exhibitors Relations se confirmó que la nueva película de zombies recibirá la clasificación R en Estados Unidos por “fuerte violencia sangrienta, gore y lenguaje, un poco de contenido sexual y desnudes breve/desnudes gráfica”.

La película presentará a un grupo de mercenarios intentando robar un importante botín de un casino en Las Vegas en medio de una invasión de zombies y, por lo visto, no se contendrá a la hora de mostrar acción y horror gráficamente. Se espera, además, la llegada del primer trailer para este jueves.

Así, el director se mantiene en el terreno no apto para toda la familia, luego de que su esperada versión de Justice League también recibió categoría R.