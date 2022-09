Bandai Namco presenta su line-up para el Tokyo Game Show

Bandai Namco dio a conocer el line-up de juegos que llevará al Tokyo Game Show 2022, evento que se llevará a cabo entre el 15 y 18 de septiembre en Japón.

Desde la compañía, detallaron los diferentes juegos que tendrán en el evento, y si estos serán jugables, tendrán una transmisión dedicada a estos o presentarán un tráiler en el transcurso de los días.

Algunos de los juegos que estarán presentes son, Dragon Ball: The Breakers, One Piece Odyssey y JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R, entre otros.

De esta forma el listado queda conformado por:

Ace Angler: Fishing Spirits (Switch) – Jugable, Tráiler

Digimon Survive (PS4, Xbox One, Switch, PC) – Tráiler

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom (PS5, Switch, PC) – Jugable, Tráiler

Dragon Ball: The Breakers (PS4, Xbox One, Switch, PC) – Jugable, Tráiler, Transmisión

Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, Xbox One, Switch, PC) – Transmisión

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Tráiler

KLONOA Phantasy Reverie Series (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Tráiler

LEGO Brawls (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Jugable, Tráiler

Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 (PS5, PS4) – Tráiler, Transmisión

One Piece Odyssey (PS5, Xbox Series, PS4, PC) – Jugable, Tráiler, Transmisión

Pac-Man Museum (PS4, Xbox One, Switch, PC) – Tráiler

PAC-MAN WORLD Re-PAC (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Tráiler

Park Beyond (PS5, Xbox Series, PC) – Jugable, Tráiler

PUI PUI Molcar Let’s! Molcar Party! (Switch) – Tráiler

SD Gundam Battle Alliance (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Tráiler, Transmisión

Sword Art Online: Alicization Lycoris (Switch) – Tráiler, Transmisión

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Switch) – Jugable, Tráiler

Ultra Kaiju Monster Rancher (Switch) – Jugable, Tráiler, Transmisión

Otra de las compañías que asistirá a la cita es Konami, quien recientemente reveló que presentará un nuevo juego de una querida saga en el marco del evento.