Bill Skarsgård protagonizará la nueva película de El Cuervo

Los reportes no tardaron en confirmarse y, semanas después de que se revelara que los planes para una nueva película de El Cuervo seguían en pie, The Hollywood Reporter compartió que ese proyecto ya encontró a su protagonista.

Después de que la apuesta con Jason Momoa en el papel titular no consiguiera despegar, el nuevo reinicio de El Cuervo finalmente será protagonizado por Bill Skarsgård. El actor reconocido por interpretar al temible payaso Pennywise en las películas de It dará vida a Eric Draven en esta nueva cinta dirigida por Rupert Sanders (Snow White and the Huntsman y Ghost in the Shell de 2017). Todo mientras Edward R. Pressman y Malcolm Gray estarán a cargo de la producción y la cantante FKA twigs también tendrá un papel en la cinta.

Si bien los fanáticos naturalmente estarán escépticos ante este nuevo intento por concretar una adaptación del cómic de James O’Barr, The Hollywood Reporter sostiene que el proyecto está bastante avanzado en su preproducción y pretendería comenzar su rodaje en junio en ciudades como Praga y Munich. De hecho, el presupuesto para realizar esta apuesta que contará con un guión de Zach Baylin (King Richard) sería de $50 millones de dólares.

“El cuervo es hermoso, oscuro, poético y, a veces, inquietante”, comentó Sanders a Deadline. “Es una historia de amor, pérdida, dolor y venganza. Es un gran honor volver a visitar el cómic icónico de James O’Barr y volver a imaginar a El cuervo como una voz premonitoria de hoy”.

Esta nueva película de El Cuervo aún no tiene una fecha de estreno y lo que suceda con su realización naturalmente generará interés considerando el carácter llamativo que han adquirido las adaptaciones de este cómic desde que Brandon Lee murió en el rodaje de la película de 1994.