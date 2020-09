Call of Duty: Black Ops Cold War tendrá una prueba gratuita este fin de semana en PS4

¿Quieren un panorama para pasar este fin de semana en su casa? Call of Duty: Black Ops Cold War tiene una propuesta para ustedes.

Pese a que el lanzamiento del juego está fijado para el próximo 13 de noviembre, Activision anunció que una versión del juego llamada Call of Duty: Black Ops Cold War - Alpha estará disponible durante este fin de semana para los usuarios de PlayStation 4.

Concretamente, todos quienes tengan esa consola de Sony podrán acceder a esta versión de prueba de Call of Duty: Black Ops Cold War de manera gratuita para disfrutar entre el 18 y el 20 de septiembre.

En ese sentido, Activision destaca que no es necesario que los jugadores tengan una suscripción a PS Plus para acceder a este título y solo tienen que ejecutar la descarga de aproximadamente 25 GB para acceder al juego.

Call of Duty: Black Ops Cold War - Alpha marcará la primera vez que el público general puede acceder a esta nueva entrega de la franquicia, por lo que este título pretende conquistar a los fanáticos de la mano de varios modos que estarán enfocados en el aspecto multijugador de su propuesta.

En ese sentido, durante esta prueba gratuita los jugadores podrán acceder a tres modos en campañas 6c6: “Duelo por Equipos”, “Baja Confirmada” y “Dominio”, los cuales estarán disponibles en mapas de Miami, Moscú y Satellite.

Todo además de un modo 12c12 llamado “Armas combinadas: Dominio” que podrá desarrollarse en los mapas Armada y Crossroads.

La precarga de Call of Duty: Black Ops Cold War - Alpha ya está disponible y los fanáticos podrán probar el juego desde las 10 am PDT (2:00 pm hora de Chile) del 18 de septiembre hasta las 10 am PDT (2:00 pm hora de Chile) del 20 de septiembre.

Call of Duty: Black Ops Cold War saldrá a la venta para PS4, Xbox One y PC el próximo 13 de noviembre y también estará disponible para PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.