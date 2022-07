Director de God of War pide respeto por los desarrolladores a quienes presionan por la fecha de God of War Ragnarok

God of War Ragnarok ha generado una gran expectación, principalmente porque el juego que se lanzará este año aún no tiene fecha de lanzamiento exacta. Ante esto es que algunos han cruzado la línea por lo que Cory Barlog ha pedido respeto por los desarrolladores tras el título.

Todo comenzó, luego de que varios insiders señalaran que la fecha de estreno del juego se daría a conocer ayer 30 de junio, generando una gran expectación en la comunidad. Finalmente el día llegó, pero la fecha del juego no fue dada a conocer lo que disparó los cuestionamientos a los desarrolladores.

En este contexto, es que una de las desarrolladoras de God of War Ragnarok dio a conocer que algunos estaban enviándole fotografías indebidas pidiéndole la fecha del juego. La información fue dada a conocer a través de Twitter, donde fue visto por Barlog, quien respondió molesto al mensaje. “¿Me están tomando el pelo con esto ahora? No puedo creer que tenga que decir esto, pero no envíes fotos de penes a NADIE en este equipo, ni a nadie en esta industria”, agregando que los desarrolladores “se están rompiendo el culo para hacer algo para que disfrutes”.

“Muestra algo de maldito respeto”, finaliza el mensaje.

Esta no fue el único mensaje que realizó Barlog al respecto a través de Twitter, y es que otra persona apuntó que no había que culpar a los desarrolladores y había que dirigir la culpa hacia los insiders que dieron a conocer la supuesta fecha.

“No. La respuesta no es encontrar a alguien a quien culpar o enfocar el odio”, respondió a través de Twitter, agregando que deberían mostrar algo de decencia y respeto por aquellas personas que hacen los videojuegos que amamos.

Finalmente Barlog mencionó al respecto que “esto no es una batalla, no estamos en guerra. solo estamos tratando de hacer y disfrutar las cosas juntos”.