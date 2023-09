Director de Los juegos del hambre está abierto a hacer más películas de la saga

Francis Lawrence, el director de Los juegos del hambre se encuentra abierto a hacer más películas de la franquicia, mientras haya una buena idea tras estas.

En entrevista con Entertainment Weekly es que el director que ha dirigido todas las películas de la franquicia se refirió al respecto señalando que “Originalmente me gustó ser parte de la serie porque las historias son geniales”.

“Lo que siempre fue gratificante fue que siempre trataban sobre algo. Suzanne [Collins] siempre escribe desde una base temática. Los originales trataban sobre las consecuencias de la guerra. [Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes trata] sobre el estado de la naturaleza . Eso es lo que los hace sentir ricos y no superficiales, y creo que es por eso que han resistido la prueba del tiempo, honestamente”, agregó.

Es así como apunta que “si Suzanne tiene otra idea temática que cree que encaja en el mundo de Panem, ya sea con gente nueva, personajes familiares como Finnick, Haymitch, quien sea, me interesaría mucho verla y ser parte de ella”.

Cabe recordar que el director regresará para dirigir la nueva precuela de la saga, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes).