El guionista de la película original dirigirá Scream 7 y Neve Campbell también volverá

La actriz Neve Campbell anunció que será parte de Scream 7, volviendo en el rol de Sidney Prescott tras su ausencia en la película anterior que trasladó la historia a Nueva York y se enfocó en la nueva generación de personajes.

No solo eso, Kevin Williamson, el guionista de Scream, Scream 2 y Scream 4, volverá para encargarse de la dirección de la nueva secuela.

Ambas noticias son importantes para la franquicia, ya que Neve Campbell fue el rostro de la saga e inclusive ayudó en el inicio de la historia de la nueva generación. En tanto, Kevin Williamson fue clave en el revival del terror durante la década de los noventas, no solo siendo parte de Scream, sino que también escribiendo películas como Sé Lo Que Hicieron el Verano Pasado.

También colaboró, sin ser acreditado, de Halloween H20 y escribió The Faculty de Robert Rodriguez y Cursed de Wes Craven. Scream 7 será su segunda película como director, ya que previamente se encargó de Teaching Mrs.Tingle.

“Hola a todos. ¡¡¡Estoy muy emocionada de anunciar esta noticia!!! ¡¡¡Sidney Prescott regresa!!!! Siempre ha sido una maravilla y un honor poder interpretar a Sidney en las películas de Scream. Mi aprecio por estas películas y por lo que han significado para mí nunca ha disminuido. ¡Estoy muy feliz y orgullosa de decir que me pidieron, de la manera más respetuosa, que trajera a Sidney de regreso a la pantalla y no podría estar más emocionada! Bueno, en realidad podría”, dijo Neve Campbell.

“Aunque he sido increíblemente afortunada de hacer estas películas tanto con el maestro del terror Wes Craven como con el maravillosamente talentoso equipo de Matt y Tyler, he soñado durante muchos años con lo maravilloso que sería hacer una de estas películas con Kevin Williamson al mando. Y ahora está sucediendo: ¡Kevin Williamson dirigirá Scream 7! Este era su bebé y es su mente brillante la que soñó este mundo. Kevin no es sólo una inspiración como artista sino que ha sido un querido amigo durante muchos años. Para los increíbles fanáticos de Scream, espero que estén tan emocionados como yo”, finalizó.

Recuerden que Melissa Barrera, la actriz que tomó el relevo protagónico del personaje de Sidney, fue despedida de la franquicia por sus dichos contra Israel. En tanto, su co-protagonista, Jenna Ortega, también se alejó a raíz de problemas con su agenda.

En tanto, Neve Campbell no fue parte de Scream VI y se reveló que en el camino hubo una disputa salarial, pero aquello claramente se solucionó.