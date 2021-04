El primer teaser para la segunda temporada de Star Trek: Picard anticipa el regreso de Q

En el marco de la transmisión especial que se desarrolló para celebrar el “Día del Primer Contacto”, Paramount dio a conocer el primer adelanto de la segunda temporada Star Trek: Picard.

Este teaser no muestra escenas del nuevo ciclo de la serie, sin embargo, se centra en una narración donde Jean-Luc Picard explica la importancia del tiempo. Todo antes de dar paso al anuncio del regreso de Q, ese memorable ser omnipotente que figuró en Star Trek: The Next Generation.

Pese a que el teaser es bastante claro, la participación de Q en la próxima temporada de Star Trek: Picard fue confirmada por el propio John de Lancie y Patrick Stewart en un video que puedes revisar a continuación:

La segunda temporada Star Trek: Picard ya comenzó sus filmaciones y se espera que su estreno se concrete en 2022 a través del streaming Paramount+.