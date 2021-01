El próximo crossover del Arrowverso ha sido cancelado

Esta semana se cumplió un año desde que se emitió el final de Crisis en Tierras Infinitas, el crossover más reciente del Arrowverso. Sin embargo, pese a que usualmente a estas alturas los fanáticos de las series de The CW ya tienen en la mira a un nuevo evento, eso no sucederá este año.

Debido al COVID-19 y todas las reglas que se han implementado para poder filmar las series en pandemia, el crossover del Arrowverso que se había planificado para esta temporada televisiva finalmente fue cancelado.

Por supuesto, después de Crisis en Tierras Infinitas, el nuevo crossover del Arrowverso pretendía apostar por un escala más pequeña y como se había informado previamente solo iba a contemplar una reunión entre dos series: Batwoman y Superman & Lois. No obstante, ahora TV Line reveló que The CW decidió cancelar aquel crossover y por ende durante esta temporada televisiva no habría otra reunión de ese tipo.

Con la posibilidad de un nuevo crossver descartada por lo menos durante los próximos meses, evidentemente no faltarán los fanáticos que pedirán reuniones más pequeñas entre las series, como la primera vez que The Flash apareció en Supergirl. No obstante, esa opción tampoco estaría sobre la mesa y la showrunner de Batwoman, Caroline Dries, planteó que probablemente Kara no podrá conocer a la nueva vigilante de Gotham.

“Realmente no podemos hacer crossovers porque físicamente no podemos reunir a los equipos debido al miedo de la exposición al COVID”, señaló Dries. “Entonces, si Supergirl no terminara este año, diría que habría más posibilidades. Pero me temo que al menos este año no vamos a poder aprovechar esa dinámica”.

Es decir, no hay que esperar crossovers grandes ni pequeños dentro del Arrowverso durante este este año y probablemente la mayor conexión entre las series se dará mediante las apariciones de David Ramsey.