Esta era toda la historia que planeaba Zack Snyder para las secuelas de Justice League

Hace mucho tiempo, en una época del estudio Warner Bros. que ahora parece muy, muy lejana, fue aprobada la realización de dos películas de Justice League.

Con el tiempo, los resultados económicos de Batman v. Superman - y el ruido generado por su recepción - pusieron el freno en esos planes, sacando del calendario a la secuela.

Sin embargo, el propio Zack Snyder ha revelado recientemente que no solo quería hacer una segunda película, pues su gran plan era generar una trilogía. Todo esto para contar su apocalíptica historia del universo DC que inevitablemente daría pie a la gran batalla contra Darkseid.

Y a pesar de que es inminente el estreno del Snyder Cut de Justice League en el streaming HBO Max y plataformas digitales, el director también ha recalcado que el estudio no estaría interesado en continuar con lo que alguna vez tuvo en mente. Lo que no quiere decir que no salgan a la luz los detalles.

A través de una exhibición dedicada a su película, en esta ocasión se ha dado a conocer la idea base que existía para ambas películas.

Todo surge a partir de detalladas notas que inclusive cuentan con dibujos que sirven para esbozar la estructura original que el director tenía para los proyectos.

El plan en cuestión, como siempre sucede en Hollywood, fue reescrito con el tiempo por Zack Snyder y Chris Terreo, a partir del lanzamiento de Batman v. Superman y la filmación de la primera película de Justice League.

Pero a grandes rasgos pueden tomar lo siguiente como la base de todo lo que alguna vez quiso hacer Snyder.

Obviamente esto involucra potenciales spoilers. Claro, si alguna vez ocurre otro milagro y deciden llevar a cabo esta historia de una u otra forma.

El plan de las secuelas de Justice League según sus realizadores

Aunque originalmente fueron propuestas como una película, nosotros creemos que los arcos de los personajes de nuestros héroes [y villanos] junto a la épica batalla con Darkseid, que une a la Liga - el mundo - y a todo este universo DC, garantiza dos películas.

Sin embargo, esto no significa que debas hacer dos películas centradas en la invasión de Darkseid. Por el contrario, Justice League 2 sería una película muy aterrizada, personal y conducida por sus personajes que seguiría a la Liga de la Justicia tanto juntos como separados, mientras sanan viejas heridas. En el camino a convertirse en mejores héroes y más fuertes, mientras Lex Luthor recluta a una Liga propia compuesta por villanos impulsados por la venganza introducidos en las películas en solitario de los héroes: Dr. Maru (Wonder Woman, 2017), Leonard Snart (The Flash, 2018), Orm y Black Mantan (Aquaman 2018) y El Acertijo (The Batman de Ben Affleck). Estos villanos podrían unir a todas las películas DC.

Como el Imperio Contraataca y las últimas películas de Harry Potter, Justice League 2 terminaría con un cliffhanger. Revelando solo al final de la película que Lex y su Liga están conectados con Darkseid. Luego con un flash-forward de cinco años en el futuro en donde Darkseid se ha adueñado de la Tierra.

Los arcos de los personajes:

Superman: Con la ayuda de Lois, el Superman renacido aprenderá a convertirse otra vez en Clark Kent, sintiéndose más humano mientras comienza una familia junto a Lois

Wonder Woman: Va a reconectar con las Amazonas y su madre, eventualmente convirtiéndose en su nueva Reina y reuniéndose a estas guerreras aislacionistas con el mundo exterior

Aquaman: Con la ayuda de Mera, va a reunir a los Siete Reinos, convirtiéndose en el verdadero Rey, construyendo una nueva alianza entre los océanos y la superficie

The Flash: Se liberará a si mismo de su pasado, liberando a su padre de la prisión con la ayuda de Cyborg y aprendiendo cómo dominar sus habilidades de viaje en el tiempo, literalmente pudiendo estar en dos lugares al mismo tiempo

Cyborg: Evolucionará en el dios moderno de la Era Digital y en un humano nuevamente

Batman: En definitiva va a sacrificarse por estos amigos improbables y la mujer que ama, dejando atrás un legado que nunca realmente va a morir

Justice League 2 (2019)

La Liga de la Justicia Unida. Comenzamos con el equipo en acción durante un desastre natural, trabajando como el equipo eficiente y poderoso en el que se han convertido, semanas después de Justice League 1. Actúan juntos, salvan vidas, pero son refugiados, por lo que la tensión política es alta. El mundo está al borde.

Al final, la Liga de la Justicia se reagrupa en los únicos cuarteles que conocen: La Baticueva. Flash está entusiasmado, mientras Superman se mantiene un poco distante, al menos con Batman. Y Aquaman está enfrentando un escepticismo continuado del mundo de la superficie y la participación en este por parte de la gente de la Atlantis. Wonder Woman lo entiende, ya que su gente abandonó a este mundo hace tanto tiempo.

Es claro que aunque la Liga está unida, el mundo no lo está.

Bruce y Lois

Bruce se reúne secretamente con Lois, con ambos aún buscando a Lex Luthor. Hay tensión entre ellos desde que Superman ha regresado. Esta reunión termina luego de que Lois le dice a Bruce que Superman la necesita más que nunca. Bruce sabe que Lois está escondiendo algo más.

Lex Luthor reclutando su propia Liga

Mientras tanto, muy profundo en la jungla de Brasil, Lex localiza a la Dr. Maru (Vista última vez en Wonder Woman 2017), aún viva, experimentando en si misma, prolongando su vida y probando nuevas armas químicas en desafortunadas ratas de laboratorio humanas. Como una stalker obsesionada, Maru ha pasado décadas recolectando información y artefactos de Diana y las Amazonas. Ahora que Diana es conocida por el mundo, Lex le ofrece la oportunidad de venganza. La misma que él quiere de los amigos de Diana, Superman y Batman. Maru acepta, Lex sonríe. “Dejemos que comience...”

En el Desierto de Atacama, con la ayuda de Maru, Lex entra en la prisión desértica en donde están Orm y Black Manta (En donde fueron atrapados al final de Aquaman 2018).

En las afueras de Central City, en la penitenciaria Iron Heights, Lex encuentra a Len Snart (En donde fue dejado en The Flash 2018) y le ofrece a Len una oportunidad de mejorar sus armas para hacer caer al hombre más rápido del mundo.

Intercalando a Lex y sus villanos con la Justice League volviendo a sus vidas

En Metropolis, Superman pregunta a Lois cuándo le iba a contar. “¿Contarte qué Clark?. Superman le dice que puede escuchar el segundo latido y ella no debería llamarlo Clark. Clark está muerto, el mundo cree eso también. Superman confunde la vacilación de Lois con el miedo. “No te voy a lastimar”, él le dice.

En el Louvre de Paris, Diana y Menalippe (La amazona que vino a advertirle sobre Steppenwolf) descubren que podría haber una forma de “recordar” el camino de regreso a Themyscira. Diana debe usar el lazo en si misma para desbloquearlo de su mente. Es un proceso peligroso, pero Diana quiere ayudar a que Menalippe vuelva a casa y quiere ver a su madre nuevamente, inclusive si ella la rechaza.

Diana se pone en el lazo ¡y súbitamente es abrumada por visiones!. En el comienzo, son maravillosas. Por primera vez en un siglo, Diana ve su hogar, sobrevolando la isla. Ve a las amazonas y, finalmente, a su madre. Pero luego sus visiones se vuelven oscuras, Diana se ve como la Diosa de la Guerra, en una batalla contra Superman. Y ella lo mata, ¡Diana llora!

Menalippe libera a Diana del lazo. A pesar del dolor y la confusión, Diana recuerda el camino a casa...

En los tribunales de Ciudad Central, Barry está en una audiencia. Gracias a Cyborg, Iris y la tropa de abogados de Wayne, el estado ha examinado nueva evidencia de Barry (Y Vic) que ha sido presentada y han acordado reabrir el caso de Henry Allen. Barry está exaltado.

Junto a la plataforma submarina continental, Aquaman y Mera están en una batalla violenta con el último de los Siete Reinos: ¡Los no vistos! Explota en corrientes y activa flujos de lava. Arthur tiene al séptimo rey en el suelo, con el tridente en su garganta. El séptimo rey le dice que lo mate. Arthur le dice que quiere una alianza, pero el rey se niega. Arthur se va, frustrado. El último reino se niega a unirse.

En la Baticueva, Cyborg actualiza la computadora. Inclusive dándole una voz de inteligencia artificial para Alfred, quien se ha convertido en una especie de figura paterna. Viendo hacia la cueva vacía, Cyborg le pregunta a Alfred: “¿Por qué nunca está en casa?”. Alfred le responde solemnemente: “Porque tendría que enfrentare a si mismo”.

Batman y Lois en la cacería por Lex Luthor

Batman se mueve profundo en el área salvaje canadiense, siguiendo una pista de que Lex podría haber sido visto en pueblos remotos. Lucha hasta llegar a una locación secreta solo para descubrir que Lex Luthor no está escondido, sino que El Acertijo. Despierto por días, quizás semanas, El Acertijo tiene una barba descuidada, sus dedos están sucios y sus despotricaciones están escritas a través de las paredes de la cabaña. Mira a Batman, como un hombre poseído: “Luthor hizo una pregunta, ¡Debo saber la respuesta!”.

Lois también está tras la pista de Lois. Localizó la guarida de la Dr. Maru en la jungla brasileña. Lois escribe todo en un diario, manteniéndolo fuera de línea y privado. Se pone pálida mientras se da cuenta quién es Maru y lo que Lex podría planear. Está formando un equipo propio.

De regreso a Canadá, Batman confronta al Acertijo. Le dice a Bruce sobre cómo Lex vino con información. Lex le presentó su Ecuación Anti-Vida, el acertijo de la vida mismo. ¡Y él lo resolvió! Sabe lo que puede hacer y una vez que sea desbloqueado, Lex hará que la vida no tenga sentido. El Acertijo levanta su arma, pero se apunta a su propia cabeza. “Tiempo de resolver el último acertijo...”. BANG. Batman está impactado mientras el Acertijo se suicida.

Los miembros de la Liga de la Justicia se reúnen con sus familias

Wonder Woman y Menalippe llegan hasta Themyscira. Diana no está segura de cuál será la reacción de su madre... pero una Hippolyta llorosa y llena de alegría la abraza. La Reina declara que habrá una celebración como ninguna otra en la historia amazona. ¡Su hija está en casa!

En los océanos, Aquaman y Mera llevan el último reino ante los siete - Los No Vistos - en su alianza. Por primera vez desde que Atlantis se hundió, se ha reunido otra vez

En Central City, por primera vez desde que era un niño, no hay vidrio entre Barry y su padre. Henry Allen es liberado de prisión, exonerado. Barry está por decirle quién es él.

En Metropolis, Lois corre donde Superman, le dice que aceptará que Clark se ha ido, pero tiene que irse, sigue tras el rastro de Lex

En Gotham, Batman vuelve desde Canadá, afectado por la proclamación del Acertijo.

INTERCALADO con Lois descubriendo de parte del General Swanwick que Lex tiene las tres Cajas Madres “Oh, no...”

Lex activa su plan

En Three Rivers, helicópteros vigilan el área. Lex está en el lugar, su equipo está en otro lado pero en contacto con él. Lex activa las cajas, su verdadero plan: destruir a la Justice League y tomar su poder secreto, la Ecuación Anti-Vida, para si mismo. Le dará poder sobre toda la vida. La Ecuación Anti-Vida brilla mientras Lex se gira a las cajas. Cyborg destella sintiendo un vacío horrible mientras los datos dejan de llegar por primera vez desde que fue activado.

Un tubo boom aparece frente a Lex, ¡sorprendiéndolo! Emergiendo del portal, Desaad - el horrible y sádico sirviente de su maestro - y Darkseid, quien aparece detrás de él. Darkseid toma el poder de la Ecuación Anti-Vida para si mismo.

Superman vs Darkseid

En la Baticueva, Superman, Batman y Lois se reagrupan. Conocen sobre la llegada de Darkseid. Superman le dice a Batman que esta es una pelea entre dioses. “Ella es mi mundo”, le dice Superman a Bruce. “Protégela”. Superman vuela para confrontar a Darkseid.

Luego de que Superman se va, Batman y Lois discuten. Bruce sabe que ella está embarazada. Lois termina el argumento diciéndole: “tú no eres el padre”. Ella intenta decirle a Bruce sobre lo que descubrió del plan de Lex, pero él no escucha.

En Three Rivers, ante su llegada, Lex le dice a Darkseid que tiene el poder para matar a Superman. Darseid se mueve hacia adelante respondiendo a Lex. Le dice: “No lo quiero muerto, quiero que se someta”. Lex dice: “La chica, ella es la llave para romper su espíritu”.

¡Superman llega y una batalla contra Darkseid comienza!

Pero Darkseid usa un tubo boom hacia Lois. La Baticueva comienza a colapsar alrededor de ella y Batman ante su llegada. Bruce mira hacia Darkseid y Lois desde detrás de la pared de vidrio superior. Darkseid mira a Lois. Bruce está agobiado. ¿Qué puede hacer?

Superman vuela a una velocidad increíble hasta Gotham. Llega justo a tiempo para ver a Darkseid usando sus Rayos Omega... y convirtiendo a Lois en cenizas.

Superman grita, su alma tiembla. Golpeado por el dolar, se mueve para destruir a Darkseid, pero este lo mira. Con el poder de la Ecuación Anti-Vida en sus venas. Superman se detiene. Su mente ha sido infectada por Darkseid. Bruce mira todo en horror. Superman toma su cabeza en dolor, sus ojos quemando...

La Liga de la Justicia bajo ataque

Antes de que Lois pudiese advertirle a alguien, Lex da la señal de ataque a su equipo.

En Themyscira, la Dr. Maru libera un gas químico que cubre a la isla. Mata a las amazonas, incluso a Diana, quien muere en los brazos de su madre. Maru también muere, con una enferma sonrisa retorcida en su rostro.

En Atlantis, Orm y Black Manta atacan la coronación. Matando a Arhtur y con Mera sobreviviendo por poco, con un corte en su rostro.

En Central City, Len ataca a Flash con sus armas mejoradas por Lex. Cyborg explota salvando a Barry, perdiendo su parte inferior.

De regreso en la Baticueva, Batman mira con horror mientras Darkseid toma control completo de Superman. Superman se gira hacia Batman y este apenas escapa.

Lex cree que ha ganado, pero llega cara a cara con Superman. Mira a Lex con sus ojos rojos quemándose... y lo incinera.

Mientras Lex grita, el mundo se va a rojo. Corte a:

Cinco Años Después

Dunas de arena. Pozos solares ardiendo lentamente. Agujas góticas levantándose desde el desierto. Alguna vez esto fue Gotham. Ahora, como el resto de La Tierra, pertenece a Darkseid.

Llegando desde las dunas, el Batman post-apocalíptico (Como se vio en BvS) tiene a una chusma de ejército rebelde. Los miembros sobrevivientes de la Justice League caminan sobre una duna para ver a la dilapidada Mansión Wayne. Batman los comanda. Flash arrastra a lo que queda de Cyborg. Bruce mira hacia el cielo sombríamente: Tenemos que entrar antes de que anochezca. Él viene”

Final de la primera parte.

Justice League 2A (2020)

Green Lantern llega a una Tierra post-Darkseid

Comenzamos presentando a Green Lantern al universo de la Liga de la Justicia. Está dentro de su nave, impactando a la Tierra. Desesperadamente intentando contactar a alguien. Pero no hay respuesta, solo estática.

La nave impacta duramente. Desorientado, Linterna escucha a alguien afuera. Abriendo su puerta, una silueta aparece. Es Batman.

Abriendo cinco años después en La Tierra, visto en el final de Justice League 2, los parademonios llegan hasta la nave. Batman defiende al Linterna. Luego, un aliado inesperado ayuda a Batman: Deadshot disparando a parademonios. En el mundo post-Darkseid, Deadshot hace equipo con el Caballero Oscuro.

The Flash llega a ayudarles.

Batman ladra a Flash de que se mantenga fuera de la pelea. Barry es demasiado importante por la misión para arriesgar ser herido. Flash salva a Batman engreídamente, pero rápidamente es superado por parademonios. Flash casi es asesinado, pero Linterna lo salva. La emblemática amistad entre ambos comienza.

Linterna mira a través de La Tierra, analizándolo con su anillo. Explica quién es y qué es los Green Lantern Corps... o era. Cómo es que llegó buscando a su sucio de La Tierra, que está desaparecido y se presume muerto, como la mayoría de los Lanterns. El ejército de Darkseid se abre su camino a través del universo. En el cielo, a la constelación de la Osa Mayor le faltan dos estrellas. Batman dice que todas las estrellas se van a ir debido a lo que está sucediendo en La Tierra.

El sol se está poniendo, Batman dice que necesitan moverse...

La Justice League se reagrupa

Batman, Deadshot, Flash y Linterna vuelven a la base secreta de la Liga bajo la mansión Wayne. Mera se une, caminando al campo - a través del desierto - con el tridente de Arthur en sus hombros y trayendo dos baldes con agua. Mera remarca que tuve que aventurarse aún más lejos para localizar agua potable.

Bruce le explica su operación a Linterna. tienen un plan que terminará el reinado de Darkseid en la Tierra. Linterna no cree que tengan una oportunidad. Quiere reparar su nave e intentar buscar a algún sobreviviente de los Corps. Linterna se pregunta qué puede hacer la Liga de la Justicia para detener a Darkseid.

La última cena de la Justice League

El Cyborg post-Darkseid es revelado, ahora la mitad de un hombre conectado a una máquina, manejando la Baticueva y trabajando en una nueva tecnología - una caminadora cósmica - que ayudará a que Flash vuelva en el tiempo. Linterna pregunta para qué.

Cyborg le dice a Linterna los detalles específicos de cómo funciona el viajo en el tiempo. Es algo bastante incontrolable. Y aún si logran que Flash viaje, solo pueden intentar esto una ve al año: cuando la Tierra está en el mismo lugar, de lo contrario Flash podría saltar en una montaña. Flash se encoge: “o en el espacio”.

Para operar, necesitan una Caja Madre del ejército de Darkseid. Y saben dónde hay una. Pero una vez que el poder de la máquina se active, tendrán su atención. Lantern pregunta a quién se refieren. Mera responde: un Superman controlado por Darkseid. Inclusive el Linterna ha escuchado del kriptoniano y se preocupa al saber que está bajo control de Darkseid. Él escuchó que su espíritu era inquebrantable.

Deadshot sigue: a través del mundo, más allá de los parademonios, casi toda la población ha caído ante la ecuación Anti-Vida. Sus mentes son completamente controladas por Darkseid. Deadshot dice que recuerda cuando tomaron a su hija. Eso lo persigue. Es peor que la muerte.

Necesitan moverse rápido. La alineación del planeta será mañana en la noche, en donde la Tierra estará en el mismo lugar cuando Bruce primero vio a Flash en la Baticueva. Si no saltan, entonces no tienen otra oportunidad durante todo un año.

El plan es que Barry alertará a Batman, para que puedan estar preparados. Pero Flash solo tendrá 10 o 15 segundos antes de que sea sacado. ¿Qué le podría decir en ese tiempo? Todos concuerdan que es simple: “Tienes que detener a Lex”. Si él es detenido, Darkseid nunca vendrá y Lex nunca matará a la Liga.

Después, Bruce saca a Barry, le dice que eso no funcionará. Él ya estaba intentando detener a Lex, Flash tiene que decir otra cosa: Bruce dice que es su culpa...

En un raro momento vulnerable, Bruce admite: “Ella era el mundo de Superman. Creo que rompí esa conexión”.

Bruce le susurra algo al oído de Barry... y los ojos de Flash se abren. Flash no puede aguantarse para decir: “¡De ninguna manera!”. Bruce responde: “Dime eso, va a cambiar todo”.

La misión

La misión comienza al amanecer. En un batimóvil inspirado en Fury Road, la Liga - Batman, Green Lantern, Deadshot y Mera - irrumpen en el fuerte, una catedral llena por gente controlada por la Ecuación Anti-Vida. Sacerdotes humanos se arrodillan ante la Caja Madre.

Batman dice que tan rápido como la tengan, Superman sabrá sobre ellos.

De regreso en la Baticueva, Cyborg y The Flash se preparan para el salto. Cyborg deja claro que Flash no tendrá mucho tiempo. Necesita entregar el mensaje antes de que se desmorone en la nada. Pero si Barry tiene éxito, no importará. Nada de esto habrá sucedido.

Batman y los otros roban la Caja Madre, luego vuelven rápidamente hacia la cueva en donde Flash y Cyborg preparan el salto de Barry. ¡Superman los sigue!

Superman llega y se enfrenta contra la Liga de la Justicia

Desde una torre, Deadshot dispara balas de kriptonita en la espalda de Superman, pero este las esquiva. Batman le pregunta a Deadshot a través de su aparato de comunicación: “¿Qué pasó?”. Deadshot le dice que más le vale que esto funcione, que esto salve a su hija. Superman vuela a través de la torre, matando a Deadshot.

Mera intenta sacar el agua de Superman. Él la aplasta.

Green Latern dispara su anillo a Superman, pero este lanza su visión corrupta al anillo, hasta que este explota llevándose el brazo del Linterna.

Cyborg hace lo que puede contra Superman mientras Flash se prepara para el salto. Justo después de que Cyborg activa la máquina, Superman lo lanza a los parademonios. Lo hacen añicos.

Luego finalmente, es Batman contra Superman. The Flash corre tan rápido como puede en la máquina, a segundos de hacer el salto.

Batman está armado con una lanza de kriptonita, pero Superman lo empala con esta. Mientras ambos héroes luchan, Flash corre tan rápido como puede, explotando a través del tiempo, justo antes de que Superman lo alcance.

The Flash corre de vuelta al pasado

Luego estamos con Bruce y Lois, mientras discuten como lo visto en Justice League 2. “Tú no eres el padre”. Lois se va de la Baticueva cuando...

The Flash llega, arribando en este momento de Justice League 2. Le dice a Bruce lo que antes no escuchó, lo que le susurró el Bruce del futuro a su oreja. “Lois te mintió. Tú eres el padre”. Tras entregar el mensaje, Flash se desvanece de la existencia.

Lois vuelve, tratando de reconectar con Bruce, quien todavía sigue impactado con la información. Lois nuevamente le insiste que tiene que escucharla. Esta vez él lo hace. Ella le dice que Lex tiene un pan para eliminar a toda la Liga. Trabajando juntos, descubren sus planes de ataque.

De pronto, el tubo Boom se abre. El agua nuevamente comienza a llenar la cueva. Darkseid mira a Lois. Bruce está mirando detrás del vidrio nuevamente.

Pero esta vez Bruce entra en acción.

Rompiendo el vidrio, se lanza en frente de los Rayos Omega de Darkseid mientras logra sacar a Lois del camino. Es golpeado por estos, ¡pero sobrevive!

Superman llega a tiempo para ver a Batman lesionado. Se lanza enfurecido, pero en vez de estar roto, está empoderado, enojado. Superman pone a Darkseid en su lugar y Darkseid es forzado a retirarse.

Lois le dice a Superman que tiene que alertar a los otros, Lex tiene un plan.

Con la información de Lois sobre la “Liga de la Injusticia” de Lex, Superman salva a la Liga, detiene a Maru de lanzar el gas en Themyscira, de que Orm y Black Manta maten a Aquaman y de que Len saque a Cyborg.

Mientras tanto, Bruce revela a Lois que a pesar de que está vivo, fue alcanzado. Hay una oscuridad creciendo en su cuerpo. Está en dolor. Pero necesitan seguir luchando. Le dice a Lois, mientras sube a su Batiavión, “podría haber tenido una vida fuera de la cueva contigo”.

Bruce se va.

La Tierra se une contra Darkseid

Comienza la invasión a escala completa de Darkseid y es demasiado para que la Justice League pueda manejarlo. Pero no tendrán que hacerlo solos.

Inspirados por Superman, los países del mundo se unen. Ejércitos, Fuerzas Armadas y Navales.

Wonder Woman y su madre lideran a las amazonas fuera de Themyscira para unirse a la guerra.

En el océano, Aquaman suplica a los Siete Reinos, declarando que hay un octavo: el mundo de la superficie. Y deben ser aliados, no enemigos. Los Siete Reinos se levantan para unirse a las amazonas en la superficie.

El mundo entero se convierte en una Liga de la Justicia

En un final estilo “Señor de los Anillos”, la historia de los tres ejércitos que primero batallaron contra Darkseid hace eco en el ahora. El mundo de los hombres, las amazonas y los atlantes.

Mientras la batalla continúa, Linterna Verde se une a la batalla junto con los Green Lantern Corps.

Es el Universo DC completo por primera vez, en una escala como nunca ha sido vista, batallando para salvar al mundo juntos.

Durante la batalla, Hippolyta muere salvando a su hija, orgullosa de lo que ella ha conseguido.

The Flash logra moverse tan rápido, que domina sus poderes, existiendo en dos lugares a la vez. Imparable, hace caer a todo un ejército por su cuenta.

Cyborg logra sobrecargar a las Caja Madres, tomando control de ellas y provocando una reacción en cadena que las destruye, debilitando a Darkseid.

Es finalmente el moribundo Batman quien se sacrifica a si mismo, para salvar a la Liga y el mundo, destruyendo a Darkseid.

En las consecuencias

Diana se convierte en la Nueva Reina de las Amazonas, liderándolas para reunirse con el mundo exterior y restaurar e inspirar paz.

Con las Amazonas a su lado, Diana negocia la paz entre los países del mundo, como nunca se ha visto en la historia.

Arthur es reconocido por los reinos como su verdadero rey que ha ayudado a unir el mundo, el escepticismo sobre su herencia humana no solo se ha ido, sino que es reemplazada por la admiración.

Cyborg evoluciona, convirtiéndose en un dios de la Era Digital y puede convertirse a si mismo para lucir humano nuevamente.

Lois lamenta la muerte de Bruce, Superman mira de cerca, dándose cuenta que Lois lleva el hijo de Bruce, pero él ya lo sabía. Quizás siempre lo supo, dice. Él vio lo que necesitaba ver. Pero no se aparta. Abraza a Lois y su hijo no nacido. Tiene una razón para ser Clark nuevamente.

20 Años Después

Tras un conmemoración en memoria del sacrificio de Batman, la comisionada Barbara Gordon le pregunta a Lois: “¿Qué le vas a decir? - refiriéndose a que Lois diciéndole la verdad a su hijo sobre su padre. Por primera vez en décadas, el crimen está volviendo a Gotham. Y necesita a su Batman nuevamente (Varios miembros de la Liga están presente, como el Detective Marciano). Lois lleva a su hijo a la Baticueva y revela la verdad - que su padre era Bruce Wayne/Batman.

En Gotham, levantándose desde las sombras en el amanecer, conocemos al nuevo Batman.

FIN