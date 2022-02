George R.R. Martin confirmó el termino de las filmaciones de House of the Dragon, la serie precuela de Game of Thrones

El escritor de la saga de libros de Game of Thrones (también conocida como Canción de hielo y fuego), George R.R. Martin, reveló en su blog personal que la serie House of the Dragon de 10 episodios terminó su producción.

La nueva serie servirá como precuela de Game of Thrones y estará ambientada 300 años antes de los eventos de esta. Su reparto está conformado por Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Paddy Considine, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans.

“Noticias emocionantes de Londres: me informan que el rodaje de la primera temporada de ‘House of the Dragon’ ha terminado”, escribió Martin. “Sí, los 10 episodios. He visto cortes preliminares de algunos de ellos, y me encantan. Por supuesto, hay que trabajar mucho más. Efectos especiales, sincronización de color, partitura, todo el trabajo de post-producción. Pero la escritura, la dirección, la actuación se ven geniales. Espero que les gusten tanto como a mí”.

Previamente en diciembre del año pasado, el escritor publicó en su blog que ya había visto una versión preliminar del primer episodio y mostró su aprobación por este. “Es oscuro, es poderoso, es visceral… justo como me gusta mi fantasía épica”, declaró Martin. “Ryan (J. Condal) y Miguel (Sapochnik) han hecho un trabajo increíble, y el elenco… al igual que en ‘Juego de tronos’, la mayoría de los espectadores solo habrán oído hablar de algunos de los actores, pero creo que se van a enamorar de muchos de ellos.”

Si bien, no hay una fecha confirmada aún, el director de contenido de HBO, Casey Bloys, le dijo a Variety que House of the Dragon llegará este año además de apuntar a que una segunda temporada es muy probable. “Si estás apostando a si haremos una segunda temporada, creo que probablemente sea una buena apuesta”, dijo. “En términos generales, solemos dejar que algo salga al aire y ver cómo funciona, pero obviamente, haremos los preparativos con anticipación para asegurarnos de estar por delante del juego”.

Al final de su publicación, Martin bromeó un poco sobre la fecha de estreno de la serie, al igual que Bloys no dijo ninguna información concreta a excepción de que la serie no llegará en otoño del hemisferio sur. “Entonces, ¿Cuándo podrás verlo, tú preguntas? ¿Cuándo bailarán los dragones? Ojalá pudiera decírtelo”, escribió Martin . “Queda mucho trabajo por hacer, y como dije, el COVID dificulta la planificación. ¿Esta primavera (otoño del hemisferio sur)? Improbable. ¿Quizás verano? Podría ser. ¿Otoño? ¿Quién sabe? Lo sabrás cuando lo hagamos”.