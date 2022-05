Ha muerto Fred Ward, actor de Tremors y Remo Williams

A los 79 años de edad falleció Fred Ward, el actor que participó en más de 80 producciones y fue reconocido por ser uno de los protagonistas de la saga de terror clase B conocida como Tremors y que abordaba la historia de gigantescas larvas asesinas que se desplazan por el desierto de Nevada.

La película se convirtió en un éxito de culto y Fred Ward retornó para la secuela llamada Tremors 2: Aftershocks, volviendo a interpretar a Earl, el tipo que junto a su amigo Val (Kevin Bacon) descubren el peligro que avanza bajo tierra.

A lo largo de su carrera, Ward también participó con roles secundarios en la segunda temporada de la serie True Detective, además de películas como Escape de Alcatraz, Henry & June y The Right Stuff-

También fue el villano de Y Dónde está el Policía 33 1/3, parodiando los mismos roles por los que era reconocido, mientras que su rol protagónico más importante fue en la aventura de acción Remo Williams: The Adventure Begins, un proyecto que se originó con el potencial de saga, pero que no logró originar más secuelas.

“Lo único seguro de Fred Ward es que nunca sabías dónde iba a aparecer, ya que sus elecciones de carrera fueron tan impredecibles”, remarcó en un comunicado el publicista del actor, Ron Hofmann.

“Podría interpretar a personajes tan diversos como Remo Williams, un policía entrenado por Chiun, Maestro de Sinanju, para convertirse en un asesino imparable en “Remo Williams: Comienza la aventura”, o a Earl Bass, quien junto a Kevin Bacon batalla gusanos gigantes hambrientos de carne humana en la película de terror/comedia de “culto”, Tremors (1990). O un detective en la película independiente Two Small Bodies (1993) dirigida por la cineasta Beth B., o un terrorista que planea volar a los Premios de la Academia en The Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994), o al padre del personaje principal en el thriller de venganza de Jennifer Lopez, Enough (2002)”, finalizó Hofmann.