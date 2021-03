Iris es atormentada por su historia con Savitar en un nuevo clip de The Flash

La tercera temporada de The Flash giró en torno a un momento que de concretarse cambiaría la vida de Barry Allen para siempre: la muerte de Iris a manos de Savitar. Pero H.R Wells no dejó que eso sucediera y tomó el lugar de Iris para sacrificarse en aquel momento que Flash y compañía trataron de prevenir durante meses.

Por supuesto, esa es una trama que quedó en el pasado con el desarrollo de la serie....o eso parecía hasta ahora.

Durante esta semana se dio a conocer un nuevo clip de la séptima temporada de The Flash que muestra a Iris West en el Mirrorverse. Iris está atrapada allí desde la sexta temporada y poco a poco su presencia en esa dimensión está afectando su mente.

En ese sentido, este avance de “All’s Well That Ends Wells”, el primer episodio de la séptima temporada de The Flash, plantea que Iris tendrá que enfrentarse a sus versiones pasadas que contemplan desde la época en que trabajaba en CC Jitters hasta esa versión suya que salvo de la muerte.

Así este adelanto no solo retrata que Iris está perdiendo la cabeza, sino que pone de manifiesto los miedos e inseguridades de la esposa de Flash.

La séptima temporada de The Flash se estrenará este 2 de marzo en Estados Unidos.