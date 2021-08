James Gunn aseguró que una película de Gotham City Sirens no está en sus planes

Desde que James Gunn reveló que continuaría trabajando con Warner Bros y DC después de The Suicide Squad y la serie de Peacemaker, las especulaciones respecto a los proyectos a futuro del director solo se han multiplicado.

Pero Gunn todavía no revela qué producción desarrollará después de presentar la serie de Peacemaker y recientemente tuvo que salir aclarar que por ahora no está tramando una película de Gotham City Sirens.

Si bien Gunn nunca señaló directamente que pretendía concretar una cinta de Gotham City Sirens, después de que el director comentara que le gustaría seguir realizando proyectos con Harley Quinn y THR publicara un artículo especulando sobre el futuro del director, varias personas asumieron que esa sería su próxima producción.

En ese escenario, después de que una persona planteara sus inquietudes respecto al eventual papel de Catwoman en la supuesta cinta, el propio Gunn aclaró que hasta el momento una película de Gotham City Sirens no está en sus planes.

“Puede que te estés adelantando. Sí, Margot y yo hemos hablado de trabajar juntos de nuevo. Pero nunca he discutido ni considerado (Gotham City Sirens), por lo tanto, aparte de los artículos especulativos, no he encontrado ningún problema de derechos en torno al proyecto inexistente. No se necesitan emojis sollozos”, escribió el director.

Pese a que la idea de una película de Gotham City Sirens se viene discutiendo hace años, un eventual vinculo de Gunn con este proyecto surgió como posibilidad ante un artículo especulativo de The Hollywood Reporter. No obstante, aquella publicación solo planteaba escenarios hipotéticos sobre lo que podría hacer el director a futuro y como él mismo aclaró actualmente una cinta con Poison Ivy, Catwoman y Harley Quinn no está en desarrollo por su parte.