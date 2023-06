La segunda parte de Fast X llegará en abril de 2025

Vin Diesel ha dado a conocer la fecha en que llegará la segunda parte de Fast X, apuntando que esta se encuentra programada para llegar a los cines el 4 de abril de 2025.

“El 4 de abril de 2025... faltan menos de 22 meses”, señaló el actor que interpreta Dom Toretto en Instagram, a la vez que publicó una foto junto a Jason Momoa.

“Me encanta lo expresivos y colaborativos que se sienten todos los actores de nuestra franquicia al entrar en World’s Saga. Jason quería probar algo totalmente único y especial y terminó creando un personaje que se roba las escenas y que el mundo no olvidará. Gracias a todos por aparecer como siempre lo hacen... 7 mil millones no significan nada si no representan el verdadero sentimiento de familia y lealtad”, agrega.

Finalmente el actor apuntó que “Para aquellos que no sabían que Fast X era solo la primera parte, sepan que la segunda parte será un esfuerzo de nuestra familia y estudio como nunca lo han visto. Puro amor...”

Cabe recordar que Fast X, décima película de la popular franquicia Rápidos y furiosos, se estrenó en mayo pasado.