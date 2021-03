La última temporada de Supergirl se estrenará este mes de marzo

Prepárense para comenzar la despedida porque The CW finalmente fijó una fecha para el estreno de la última temporada de Supergirl en Estados Unidos.

Mediante las redes sociales del programa centrado en Kara Zor-El, el canal del Arrowverso anunció que la sexta y última temporada de Supergirl se estrenará el próximo martes 30 de marzo.

The CW todavía no revela muchos detalles sobre la sexta temporada de Supergirl y más allá de las aristas que se plantearon en el final de la temporada anterior (la destrucción de la DEO, una nueva base de operaciones, etc) aún no está muy claro qué trama emprenderán los nuevos episodios.

No obstante, aunque en materia de historia no existen muchas novedades, en cuanto a la presentación de la serie durante este viernes también se revelaron las primeras fotos de Supergirl en la nueva temporada y mientras Kara mantendrá su traje del ciclo anterior, parece que ahora no tendrá su flequillo.

The CW ya emite dos series durante los días martes: The Flash y Superman & Lois, pero Supergirl podrá estrenarse aquel día debido a que la nueva serie de Clark Kent y Lois Lane tendrá que entrar en un receso.

De acuerdo a Deadline, Superman & Lois “se tomará un descanso después de su cuarto episodio y regresará con nuevos episodios y para terminar su temporada el 18 de mayo”. Todo debido a que tiempo atrás la producción de la serie se retrasó por un caso positivo de coronavirus.

En ese sentido, por ahora no está claro qué horario y día de emisión tomará Supergirl cuando Superman & Lois regrese, pero tengan en cuenta que anteriormente la serie de Kara era emitida los domingos.