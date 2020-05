Las primeras fotos de la nueva serie basada en The Stand de Stephen King

La nueva serie basada en The Stand de Stephen King no alcanzó a completar su producción por la pandemia de COVID-19, sin embargo, eso no detendrá los planes de CBS All Access.

Con miras a un estreno que todavía pretende concretarse durante este año, desde Vanity Fair dieron a conocer las primeras fotos de la serie.

Estas imágenes no solo nos presentan al mundo azotado por una peste que está al centro de la novela de King, sino que también nos muestran a los protagonistas de esta apuesta.

Concretamente las fotos nos muestran a Alexander Skarsgård como el malvado Randall Flagg, Whoopi Goldberg como Mother Abagail, Odessa Young como Frannie Goldsmith, Owen Teague como Harold Lauder, Jovan Adepo como Larry Underwood y Heather Graham como Rita Blakemoor.

Esta adaptación es comandada por Josh Boone y Benjamin Cavell como showrunners y, además de los actores mencionados anteriormente, contará con James Marsde como Stu Redman, Amber Heard como Nadine Cross y Daniel Sunjata como Cobb, entre otros.

La serie de The Stand se estrenará este año mediante CBS All Access, una plataforma que no está disponible en América Latina.