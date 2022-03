Los juegos de WWE podrían ser desarrollados por EA después del lanzamiento de WWE 2K22

De acuerdo a Fightful, conocido sitio relacionado al mundo de la Lucha Libre, el futuro de los videojuegos de WWE podrían recaer en Electronic Arts y no en 2K. como ha sido desde el 2013.

El informe asegura que “WWE ha tenido conversaciones preliminares con EA sobre llevar la línea de juegos de WWE a uno de los principales editores de juegos del mundo”. Según el mismo reporte, el éxito de WWE 2K22 sería clave para decidir el rumbo que tomaría la empresa de Vince McMahon sobre sus juegos.

Otro punto clave del acercamiento de WWE con EA es el fracaso que tuvo WWE 2K20 lanzado en 2019, juego que tuvo múltiples fallas en los modelos de los luchadores y un sistema de control poco amigable para los jugadores. Fightful comenta que “WWE ha mostrado mucha frustración con la recepción y la falta de éxito de los juegos recientes”, y que para esta empresa “el mercado de los juegos es un importante punto de venta para ellos, y creen que se han quedado atrás de la competencia”.

Actualmente, uno de los mayores competidores que tiene WWE es la empresa AEW (All Elite Wrestling), la cual cuenta con varios ex luchadores de WWE como Chris Jericho o CM Punk y que está en proceso de lanzar su videojuego para este año. El título está siendo desarrollado por Yuke’s, quien previamente trabajó en la serie WWE: Smackdown vs Raw y en otros de WWE 2K. Por su parte, WWE 2K22 fue lanzado ayer 8 de marzo.