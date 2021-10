Los Thunderbolts, Nova y hasta Okoye tendrían películas en el universo de Marvel Studios

Son pan de cada día. Los rumores sobre el futuro de Marvel Studios siempre se multiplican a través de la red. Y en más de una ocasión no existe mayor validez en lo que terminará viéndose en la pantalla grande.

Tomen como ejemplo a todo lo que rodea a Spider-Man: No Way Home. No pocos fans tienen en la mira la posibilidad de que aparezca el grupo de villanos conocido como The Sinister Six, aunque un reciente rumor sostuve que solo se verán a cinco (Green Goblin, Doc Ock, Electro, Sandman y Lizard).

Otros rumores son más persistente, como sucede con todos los planes que tendría la compañía liderada por Kevin Feige para el futuro. Y ese es el caso de una reciente información del portal The GWW.

Según el sitio, los siguientes serían los planes en el corto plazo que aún no han sido oficialmente anunciados.

Una película del equipo de villanos conocido como los Thunderbolts iniciaría sus filmaciones en 2023

En 2023 también se filmaría la película de Los Cuatro Fantásticos que dirigirá Jon Watts

Una película de los Nova Corps finalmente se concretaría

Una secuela de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Y en 2023 también se iniciaría la filmación de un spin-off centrado en Okoye como consecuencia de lo que presentará Black Panther: Wakanda Forever

Nada de esto está confirmado por Marvel Studios, pero al menos en The GWW le han acertado en el pasado con algunos de sus reportes.