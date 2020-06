Matt Reeves planearía introducir a un nuevo Joker para sus películas de The Batman

Ni la versión de Jared Leto del universo cinematográfico, que ya parece completamente desechada por Warner Bros., ni la elogiada de Joaquin Phoenix que fue distinguida en la más reciente edición de los Premios Oscar, pero que fue concebida fuera de los aspectos franquiciados.

No, el director Matt Reeves tendría como objetivo tantear a su propia versión del príncipe payaso del crimen para darle el foco en las secuelas que tiene en carpeta para The Batman.

El origen de esta información es el portal The Direct, quienes utilizan como fuente al insider Daniel Richtman. Este estipula que el director planea hacer un guiño al clásico villano, para posteriormente utilizarlo más ampliamente en las entregas posteriores de su planeada trilogía. Lo otro relevante es que el proceso de casting del Joker no ha comenzado, ya que no aparecería directamente en pantalla en la primera película.

Reeves ha establecido que su plan es centrarse solo en los personajes ligados al hombre murciélago, y no en un aspecto serializado del universo DC, por lo que el Joker inevitablemente iba a entrar en su ecuación, pero no necesariamente con las versiones ya conocidas.

Recuerden además que esta historia no toma como base a “ningún cómic en particular” y, aunque estará realizada desde el punto de vista de Batman, no será sobre sus orígenes.

El otro detalle relevante, además de la gran cantidad de villanos que aparecerán, es que estará empujada por un estilo noir y buscará profundizar en los aspectos del murciélago como detective.

La película actualmente tiene sus filmaciones paralizadas debido al COVID-19, por lo que la fecha de estreno probablemente tendrá modificaciones.