Melissa Benoist se refirió al final de Supergirl: “Prometo que haremos una última temporada increíble”

Pocos minutos después de que se anunciara que Supergirl terminará con su sexta temporada, Melissa Benoist se refirió al final de la serie.

A través de sus cuentas en redes sociales la actriz que comenzó a interpretar a Kara Zor-El en 2015 publicó una breve reflexión sobre su tiempo interpretando al personaje y lo que vendrá en el próximo ciclo.

“Decir que ha sido un honor interpretar a este personaje icónico sería quedarse corto. Ver el increíble impacto que ha tenido el programa en las jóvenes de todo el mundo siempre me ha dejado sin palabras y con humildad”, escribió la actriz.

“Ella también ha tenido ese impacto en mí. Ella me ha enseñado la fuerza que no sabía que tenía, para encontrar esperanza en los lugares más oscuros y que somos más fuertes cuando estamos unidos. Lo que ella representa nos impulsa a todos a ser mejores. Ella ha cambiado mi vida para mejor y estaré eternamente agradecida”, añadió junto a una foto de las filmaciones de la primera temporada. “Estoy muy emocionada de que podamos planificar la conclusión de este increíble viaje y no puedo esperar a que vean lo que tenemos reservado. Prometo que haremos una última temporada increíble”.

Supergirl arrancó como una serie independiente bajo el amparo de CBS en 2015, pero eventualmente pasó a manos de The CW y se incorporó al Arrowverso.

La sexta y última temporada de la serie aún no comienza sus filmaciones pero se espera que debute durante algún punto de 2021 en Estados Unidos.