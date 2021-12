Miyamoto agradece a los fans japoneses que eligieron a Breath of the Wild y otros juegos de Nintendo entre los mejores de la historia

Hace unos días se dio a conocer que en un canal de televisión Japonés habían realizado una votación para escoger los 100 juegos más populares de la historia, encuesta que tuvo por gran ganador a The legend of Zelda: Breath of the Wild.

Pero este no es el único juego de Nintendo que estuvo en una posición destacada, ya que varios de los títulos de la compañía se ubicaron en los primeros lugares de la votación, como Animal Crossing: New Horizons, Splatton 2 y Super Smash bros. Ultimate, por lo cual una de las personas más relevantes de la industria, Shigeru Miyamoto, decidió agradecer a los fans por el apoyo.

El mensaje fue publicado a través de la cuenta de Twitter de Nintendo Japón, y en el señala: “Aquí Miyamoto. Gracias por votar a tantos juegos de Nintendo en la selección de videojuegos que se emitió ayer por la noche. Es una oportunidad para recordar cada momento del desarrollo durante los últimos 40 años. Seguiremos creando videojuegos que lleven nuevas experiencias a todos los jugadores”.

El listado también involucra juegos clásicos como Super Mario Bros.3 y varios RPG, género muy popular en el país asiático como Chrono Trigger, Dragon Quest V, y Final Fantasy VII.