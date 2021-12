The Legend of Zelda: Breath of the Wild fue elegido como el mejor videojuego de la historia por una encuesta de la televisión japonesa

¿Cuál es el mejor videojuego de la historia? Ciertamente hasta ahora no existe una respuesta definitiva a esa interrogante ya que aquella conclusión no solo puede variar de acuerdo a los lanzamientos más recientes, sino que también puede cambiar de acuerdo a la persona encuestada y su propia historia con los videojuegos.

Pero eso no frenó a una cadena de televisión japonesa y recientemente TV Asahi reveló el resultado de su encuesta para determinar al mejor videojuego de la historia.

De acuerdo a un reporte, la encuesta habría contemplado 50 mil votos y habría finalizado con nada más ni nada menos que The Legend of Zelda: Breath of the Wild como el mejor videojuego de la historia.

Así es, de acuerdo a los votantes de esta encuesta de la televisión japonesa, el videojuego de The Legend of Zelda desarrollado para Nintendo Switch sería simplemente lo mejor que ha hecho la industria de los videojuegos.

De hecho, aunque clásicos como Super Mario Bros. 3 evidentemente figuran en el Top 10, la aparición de The Legend of Zelda en lo más alto de esta encuesta no parece tan inusual al tener en cuenta que hay varios juegos relativamente recientes entre lo mejor valorado por los votantes de TV Asahi y títulos como Animal Crossing: New Horizons y Splatoon 2 también entraron en puestos bastante altos.

Y si se están preguntando qué otros juegos están en el Top 10, bueno a continuación pueden conocer a los mejores videojuegos según esta encuesta:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Dragon Quest V

Final Fantasy VII

Animal Crossing: New Horizons

Splatoon 2

Dragon Quest III

Super Smash Bros Ultimate

Chrono Trigger

Final Fantasy X

Super Mario Bros. 3

Y, si su juego favorito no está allí, pueden tratar de buscarlo en el siguiente listado:

¿Están de acuerdo con esta lista o tienen en mente a otro título como el mejor videojuego de la historia?