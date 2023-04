Miyamoto y posible nuevo juego de Mario: “Estén atentos a futuros Nintendo Direct”

Han pasado más de cinco años desde el lanzamiento de Super Mario Odyssey para Nintendo Switch, con lo cual es que muchos se están rpeguntando cuando es que llegará la próxima entrega del fontanero. Aprovechando el estreno de Super Mario Bros. La Película, es que Shigeru Miyamoto fue consultado al respecto llamando a las personas a estar atentas por nueva información.

En conversación con Variety, es que Miyamoto fue consultado al respecto, donde aunque no confirmó nada, señaló que “Estén atentos a futuros Nintendo Direct”.

Hay que mencionar que por el momento Nintendo se encuentra centrado en el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el próximo gran juego que llegará a Nintendo Switch, pero tras esto, es que no cuentan con ningún gran anuncio, por lo que está el espacio para un posible nuevo juego de Mario.

Super Mario Odyssey se lanzó en 2017 para Nintendo Switch, y fue la última gran entrega que tuvo la saga, a pesar de esto, la Switch no se ha quedado corta de juegos de Mario, ya que también recibió Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, el cual correspondía a una versión mejorada del título de Wii U, así como Super Mario 3D All-Stars, que reunía Super Mario 64, Super Mario Galaxy y Super Mario Sunshine.