MTV revivirá Clone High de Phil Lord y Chris Miller

Phil Lord y Chris Miller son reconocidos por su trabajo en películas como Spiderman: Into the Spiderverse, Cloudy with a Chance of Meatballs y The Lego Movie. Pero antes de incursionar en esas populares producciones el dúo y Bill Lawrence crearon una serie llamada Clone High.

Clone High solo se emitió durante algunos meses entre 2002 y 2003, sin embargo, ahora la serie regresará con nuevos episodios de la mano de MTV Studios.

De acuerdo a Variety, Lord, Miller y Lawrence desarrollarán un reinicio de Clone High junto a MTV Studios y Erica Rivinoja.

Rivinoja, quien fue guionista de la serie original, será la showrunner de la serie y co-escribirá el piloto con Lord y Miller.

En cuanto a su premisa, el reinicio de Clone High mantendrá la propuesta de la versión original y “seguirá a figuras históricas prominentes que han sido clonadas y colocadas en la escuela secundaria, incluidos Abraham Lincoln, Cleopatra, Juana de Arco, John F. Kennedy y más, a medida que se enfrentan a las pruebas y tribulaciones de la vida adolescente normal”.

El anuncio del reinicio de Clone High llega luego de que Comedy Central ordenara nuevas series de otras populares producciones animadas como el spin-off de Daria, Jodie, y Beavis y Butt-Head.