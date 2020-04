Naughty Dog y Neil Drucklmann lamentan las filtraciones de The Last of Us 2

El fin de semana The Last of Us 2 sufrió una enorme filtración, dando a conocer mucho gameplay, escenas cinemáticas y detalles sumamente relevantes de la trama. Desde la desarrolladora, Naughty Dog, se refirieron al respecto a través de Twitter, donde lamentaron los hechos ocurridos.

“Sabemos que los últimos días han sido increíblemente difíciles para ti. Sentimos lo mismo”, señalaron en la publicación, agregando que “es decepcionante ver el lanzamiento y la difusión de contenido de una versión preliminar del desarrollo. Haced lo posible para evitar los spoilers y pedimos no realizar spoilers a otros”.

Además apuntaron que “The Last of Us Parte II estará pronto en tus manos. No importa lo que veas o escuches, la experiencia final valdrá la pena”.

Cabe mencionar que tras la filtración, el juego se plagó de críticas por los elementos que relataba la trama filtrada.

Neil Druckmann, director creativo del juego y vicepresidente de Nauhgty Dog, también se refirió al respecto, señaló que se encontraba “afligido por el equipo. Desconsolado por nuestros aficionados. Aún estamos increíblemente emocionados por llevar el juego a vuestras manos”.