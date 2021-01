No todas las historias de Future State serán parte del futuro de los cómics de DC

Al inicio de cada cómic de Future State hay un texto que explica que estas historias se enmarcan en el futuro del Universo DC y que exploran los “mundos no escritos del mañana”. Sin embargo, como varios personajes de ese evento darán un salto al presente con lo que será Infinite Frontier, naturalmente se instaló la duda sobre qué tan establecidos están esos futuros posibles.

Por supuesto, cuando estamos hablando de historias de superhéroes no se puede descartar nada de plano, pero el guionista encargado de Infinite Frontier#0 advirtió que no todo lo que se verá en Future State efectivamente pasará en el futuro del Universo DC.

En una entrevista con CBR, Williamson fue consultado sobre la relación de ese futuro con el nuevo presente que se explorará en Infinite Frontier#0 y aseguró que las respuestas sobre qué sucederá y qué no llegarán relativamente rápido.

“Creo que verás que algunas de esas cosas de Future State comienzan a desarrollarse ¡No todo! Hay una parte al principio de Infinite Frontier en la que Specter y Wonder Woman hablan sobre lo que vio en Future State (y si sucede)“, dijo Williamson.

Después de Dark Nights: Death Metal, Wonder Woman asumió un nuevo papel que aún no es especificado en el escenario del nuevo Universo de los cómics de DC, por lo que parece lógico que sea ella quien aborde qué elementos de Future State efectivamente sucederán. No obstante, aunque tendremos que esperar hasta marzo para tener respuestas concretas, por ahora está claro que algunos personajes que debutaron como superhéroes en aquel evento, como Yara Flor/Wonder Woman y Jace Fox/ Batman, estarán presentes en la nueva etapa de DC.

Future State se extenderá hasta febrero y en marzo DC Comics retomará sus publicaciones habituales y dará pie a una nueva etapa llamada Infinite Frontier.