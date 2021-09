Otra vez: Paramount postergó los estrenos de Misión Imposible 7 y Top Gun: Maverick

La espera por la secuela de Top Gun continuará dilatándose y es que ante el aumento de casos de COVID-19 en Estados Unidos desde Paramount decidieron volver a cambiar varias fechas de su calendario de estreno.

Así, según reporta Variety, el estudio no solo decidió retrasar el debut de Top Gun: Maverick hasta 2022, sino que también optó por aplazar en un par de meses al lanzamiento de Misión Imposible 7 y Jackass Forever.

Con este movimiento Tom Cruise ya no llegará a la pantalla grande durante este año con Top Gun: Maverick que pasará a estrenarse el 27 de mayo de 2022 en lugar del 19 de noviembre de 2021 en Estados Unidos. Todo mientras Misión Imposible 7 ya no se presentará el 27 de mayo de 2022 y ahora espera llegar a los cines estadounidenses recién durante el 30 de septiembre del próximo año.

Y, para quienes quieren ver acrobacias alocadas que no son realizadas por Cruise, la cuarta película de Jackass finalmente espera presentarse en cines a partir del 4 de febrero de 2022 en lugar del 22 de octubre de 2021 como estaba presupuestado hasta esta semana.

Si bien desde el inicio de la pandemia varios estudios han optado por postergar el estreno de distintas películas, este movimiento de Paramount no deja de ser llamativo ya que aunque en lo que resta de este año todavía hay planes para presentar a cintas como The Matrix 4, Dune, Venom: Let There Be Carnage y No Time to Die, ciertamente el nuevo retraso de Top Gun: Maverick y Jackass Forever saca de la cartelera a dos títulos bastante llamativos.