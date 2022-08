Presentación de Black Pink en PUBG Mobile reunió a más de 12 millones de personas

La agrupación de pop coreano Black Pink realizó una presentación en PUBG Mobile, presentación su nueva canción Ready for Love, concierto virtual que logró reunir a más de 12.500.000 personas.

Según fue dado a conocer desde el battle royale, el juego logró romper el récord del mayor concierto en un videojuego, y en la ocasión también presentaron, How You Like That, Kill This Love, DDU-Du-DDU-DU.

El concierto que tuvo por nombre The Virtual, también fue nominado por MTV como uno de los mejores conciertos en el metaverso.

The Virtual estuvo disponible del 22 al 23 y del 29 al 30 de julio en Norteamérica y Sudamérica, y junto con este es que llegaron elementos basados en las artistas al juego.