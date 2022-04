¿Qué hizo Obi-Wan Kenobi durante su años en Tatooine?

Finalmente Ewan McGregor volverá a interpretar al legendario Obi-Wan Kenobi en una nueva serie live-action de Star Wars que el servicio de streamimg Disney+ estrenará en mayo próximo y que se situará varios años antes de los eventos de la serie animada Rebels y la primera película estrenada en cines, A New Hope.

En ese sentido, considerando que los sucesos que se dan en los años entre la llegada de Obi-Wan a Tatooine, visto en el final de Revenge of the Sith , y su participación en los eventos de A New Hope, no son tan conocidos, es preciso preguntarse ¿qué se ha establecido respecto a ese período de la vida del jedi en la actual continuidad de la saga?

Aunque los siguientes elementos pueden ser modificados de cara a la serie, hasta ahora una de las fuentes más importantes sobre lo que sucedió en esa parte de la vida de Obi-Wan en el nuevo canon es el cómic de Star Wars (2015) escrito por Jason Aaron.

En esa serie, a lo largo de varios números, se presentó un diario en el que el propio Kenobi le relataba a Luke sus primeros años en Tatooine.

La historia del cómic se enmarca en la Gran Sequía que tomó lugar en el año 11 ABY (Antes de la Batalla de Yavin) en el planeta de los dos soles. Sin embargo, la narración comienza pintando un panorama más general donde Obi-Wan ya es conocido como el ermitaño Ben y ha tenido que luchar para alejarse de su vida como jedi mientras se mantiene distanciado de Luke por petición de Owen.

En ese escenario, cuando Jabba the Hutt establece un impuesto al agua que hace aún peor la situación de la sequía para los granjeros locales, Obi-Wan intenta no entrometerse; pero su deber moral es mayor e igual realiza pequeñas acciones como jugar con la mente de los secuaces de Jabba para proteger la granja de los Lars de los impuestos e incluso desvía los disparos de los seguidores de Jabba luego de que uno de sus intentos por ayudar a los pobladores terminara fallando.

No obstante, la acción más importante realizada por Obi-Wan en ese contexto, y que es recogida por Star Wars #7, es que cuando Luke se pierde y va enfrentar a los hombres de Jabba, el antiguo Caballero Jedi los confronta y terminar por propiciar una solución al conflicto del agua. Todo sin que nadie note que es él.

Pero claro, eso no pasa sin consecuencias, y un año después, en el año 10 ABY, Jabba el Hutt envía al cazarrecompensas Krrsantan el Negro a atacar Owen, creyendo que era el responsable de derrotar a sus hombres durante la Gran Sequía.

Recientemente Owen y Obi-Wan habían tenido un altercado porque el jedi había comprado algunas partes para que Luke reparase su Skyhopper T-16 luego de que este quedara estropeado tras una maniobra que el joven Skywalker realizó en el Cañón Beggar mientras Kenobi lo miraba a la distancia.

Tras el incidente Owen no quería que Luke siguiera piloteando, pero Obi-Wan vio un potencial en él y decidió tomar un trabajo con los Jawas para comprae las piezas necesarias para que Luke reparara su Skyhopper T-16.

Inicialmente Luke creyó que las piezas eran un reglo de su tío Owen, pero cuando Lars se percató del verdadero origen de estas no tardó en confrontar a Kenobi sacando a relucir su rol en la supuesta muerte de Anakin.

Pese a esa disputa, cuando Krrsantan el Negro atacó a Owen, Obi-Wan sintió una perturbación en la fuerza y no dudó en acudir a su rescate, evitando una muerte temprana del tío de Luke en las páginas de Star Wars #15.

En términos emocionales, el Obi-Wan que habita entre el mar de dunas de Tatooine es presentado como un personaje que carga con el peso del giro de Anakin al lado oscuro y constantemente lucha con su deber moral como Caballero Jedi.

De hecho, en la novela Ahsoka (2016) el autor E.K. Johnston cuenta que lo primero que hizo Kenobi al llegar al planeta de los dos soles fue visitar la tumba de Shmi Skywalker y reflexionar sobre el rol que él, Qui-Gon Jinn y la Orden de los Jedi jugaron en el distanciamiento de Anakin con su madre. Un factor que a larga influyó en la conversión de Skywalker al lado oscuro.

Aunque esa culpa es algo que carcome por dentro a Obi-Wan, también es un factor que lo impulsa a proteger a Luke y aceptar las condiciones de Owen para mantenerse alejado del pequeño y cuidarlo desde la distancia.

Por otra parte, gracias a esa misma sensibilidad, durante esos años Kenobi comenzó a meditar profundamente sobre la fuerza y no solo logró experimentar visiones del pasado, sino que también pudo conectarse más fluidamente con el espíritu de la Fuerza de su maestro, Qui-Gon Jinn, a quien acudía constantemente en busca de consejos.

A pesar de que esos son algunos de los hitos más destacados de las actividades conocidas de Obi-Wan durante su estadía en Tatooine previo a los eventos de Star Wars: Rebels, es imposible cerrar un recuento de ese período en la vida del jedi sin mencionar el encuentro final entre Kenobi y su viejo rival, Darth Maul, que tomó lugar en el año 2 ABY.

Después de todo, ese momento retratado por la serie animada es uno de los hitos más conocidos sobre el tiempo de Kenobi en el planeta de los dos soles.

A la luz de este recuento, sea cual sea el camino que decida tomar la nueva serie de Obi-Wan, todo nos invita a pensar que con historias nuevas o conocidas, el tiempo que pasó Obi-Wan Kenobi en Tatooine no fue tan tranquilo como el viejo Ben quiere que creamos.