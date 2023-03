Quentin Tarantino aclara tres puntos sobre su próxima película

La próxima película ha generado múltiples interrogantes desde comenzaron los primeros reportes sobre su realización.

En primer lugar, se reportó que la producción podría centrarse o homenajear la vida de Pauline Kael, una reconocida crítica de películas que forjó su carrera durante el siglo pasado y que estuvo involucrada en producciones de Paramount Pictures a partir del respaldo que le entregó el actor Warren Beaty.

Sin embargo, durante una visita al Grand Rex de Paris, como parte de su serie de presentaciones llamadas “Cinema Speculations”, el propio Tarantino aclaró tres puntos sobre la película:

Su título será “The Movie Critic” La historia se desarrollará durante el año 1977 No estará centrada en Pauline Kael

Tengan en cuenta que 1977 fue el año en que se estrenaron películas como Fiebre de Sábado por la Noche, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, Annie Hall y Star Wars. En tanto, Rocky ganó el premio como mejor película en los Premios Oscar.

Por ahora no existen más detalles, ni siquiera sobre la historia o el elenco, y la producción por ahora no cuenta con un estudio que la respalde, aunque es de esperar que todo recaiga en Sony Pictures, quienes lanzaron Once Upon a time in Hollywood.

Asimismo, consideren que esta será la décima película de Tarantino y el director dijo en el pasado que eso marcaría su último trabajo para la pantalla grande.