Review | Need for Speed Unbound: un paso en la dirección correcta

Need for Speed es una de las franquicias de autos de carreras más queridas y recordadas por los gamers y aunque bastante lejos han quedado los grandes éxitos como Need for Speed: Underground 2 (2004) y Need for Speed: Most Wanted (2005), la franquicia continúa buscando hacerse un espacio en los tiempos modernos, con varias últimas entregas que no han logrado convencer del todo. En este contexto es que llega Need for Speed: Unbound, un juego que no teme arriesgarse y realizar una serie de cambios que incluso podrían resultar chocantes, pero que de una u otra forma funcionan y dan pie para lo que puede venir a futuro.

Es así como lo primero de lo que tenemos que hablar es del aspecto visual que tanto llama la atención, y es que este juego cuenta con una serie de efectos visuales caricaturescos que hacen que aparezcan alas, rayos o colores desde nuestro vehículo en diferentes ocasiones, esto viene a ser una especie de respuesta a las constantes críticas que apuntan a que Need for Speed es un juego Arcade y no un simulador, y es que pareciera que con esto desde Criterion Games les dijeran, así es, esto somos nosotros, poniendo un fin a la discusión.

Hay que mencionar que este aspecto visual, que decide dejar un tanto de lado el realismo, funciona a la perfección en la franquicia para darle un toque de aire fresco y hacernos sentir que estamos jugando dentro de un anime o algo similar. Estos efectos de los automóviles es acompañado con un estilo bastante particular para los personajes los cuales también cuentan con un estilo animado y no realista. Esto entra en contraposición con los vehículos y la ciudad que exploramos la cual si cuenta con una estética más realista, generando una combinación que llama la atención y funciona a la perfección.

Con todo, esto es que el juego nos presenta una historia en la que nuestro personaje y su compañero Yaz, dueño de un taller, quienes pierden todo y deben comenzar desde abajo. La historia de esta forma toma algunos elementos que ya hemos visto en entregas anteriores, como el tener un vehículo ya poderoso pero por diferentes razones acabar empezando desde cero (Most Wanted 2005).

Aunque la temática tiene algunos puntos ya conocidos esta se desarrolla de buena forma, y a medida que vamos corriendo es que poco a poco nos vamos enterando de la verdad, en un juego que sabe mantener su ritmo. De esta forma, Need for Speed Unbound nos traslada hasta la escena de carreras ilegales de la ciudad, donde nos habíamos hecho un hueco, pero tras los hechos atrás mencionados, es que debemos comenzar el camino una vez más y recuperar nuestro lugar.

Algo que hay que mencionar es que aunque el juego cuenta con varias cinemáticas, las cuales son bastante atractivas dado el estilo visual del título, gran parte de los elementos de la historia pasan a través de llamadas que recibimos mientras vamos conduciendo, por lo que en ocasiones pasan completamente a un segundo plano ya que estamos más preocupados de manejar a un determinado lugar que de escuchar o leer lo que nos dicen, y es que acá el ‘No hables por teléfono mientras conduces’ parece que no corre en ningún tipo de caso.

Algo que hay que mencionar, sobre la historia es que esta se desarrolla por un plazo de cuatro semanas in-game, con diferentes tipos de eventos ocurriendo a lo largo de estas, y culminando cada una de las semanas con una carrera de calificación.

Gran parte de las carreras en las que participamos requieren de una cuota de inscripción, por lo que la jugabilidad se reduce a realizar una serie de eventos durante la semana para recabar los fondos necesarios y luego asistir a estas carreras a la vez que también vas mejorando tu vehículo o adquiriendo nuevos para poder estar a la altura del desafío. Hay que mencionar que junto con las carreras, es que también tenemos misiones de trasladar vehículos o escapes constantes de la policía, la cual cabe destacar al comienzo del juego no supone ningún tipo de desafío.

Una mecánica que llama la atención en este título es el ‘Heat Level’ y es que todas las carreras y trabajos que realizamos estan fuera de la ley, por lo que constantemente estamos siendo perseguidos por la policía, es así como mientras más actividades hagamos más subirá el heat level y con ello más policías estarán tras nuestra pista, esto hasta que nos traslademos hasta el garaje que nos reiniciará este medidor. De igual forma, mientras no vayamos al garaje es que todo el dinero obtenido estará en riesgo de ser perdido, con lo cual se genera una interesante interacción en la cual debemos sopesar el riesgo y las actividades que podemos realizar antes de ir al garaje.

En contraposición de la policía que en los primores niveles no resulta ningún tipo de desafío, las carreras son diametralmente opuestas y presentan un verdadero desafío una vez que debemos comenzar desde cero. Este elemento se combina con el hecho de que tendremos dinero limitado con lo cual tendremos que escoger de buena forma que parte de nuestro coche potenciar para poder avanzar a través de las carreras, las cuales hay que mencionar suman un elemento extra y es que junto con las recompensas a los diferentes lugares, podremos apostar contra otros competidores con lo cual se puede sacar algo extra tras cada carrera.

Finalmente algo que hay que mencionar, es que esto no sería Need for Speed si no tuviéramos las opciones de personalización, en este caso, junto con una enorme cantidad de opciones para nuestro vehículo, también es que podremos personalizar los efectos que acompañan al vehículo, ya sean las alas que aparecen al saltar o el color de las luces que acompañan al humo cuando derrapamos. Todo esto hace que el juego tenga un estilo bastante particular que llama la atención y que resulta atractivo y distintivo de cara al futuro.

En conclusión…

Need for Speed Unbound es un juego que llama la atención por su estilo visual, en su jugabilidad sigue siendo un Need for Speed lo que está bien, aunque no se destaca dentro de la misma franquicia. Es así como el juego aunque no devuelve la franquicia a su época de gloria, si es un primer paso a lo que puede ser el futuro de la saga.