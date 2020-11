Stephen Amell ofreció revivir a Oliver Queen si el COVID-19 complicaba al Arrowverso

Cuando el COVID-19 comenzó a alterar el funcionamiento del mundo el pasado mes de marzo, The CW optó por detener las filmaciones de todas sus series, incluyendo aquellas contempladas en el Arrowverso.

A raíz de eso, series como The Flash, Batwoman y Supergirl tuvieron que presentar finales precipitados de sus temporadas. Pero, mientras ahora sabemos que esas series tendrán la oportunidad de resolver sus tramas pendientes en las nuevas temporadas que actualmente se están filmando en la ciudad de Vancouver en Canadá, en un minuto el futuro de esas producciones no estaba claro.

En ese escenario, Stephen Amell, el actor que interpretó a Oliver Queen/Green Arrow en Arrow, habría ofrecido revivir a su personaje para lidiar con la complicaciones propiciadas por el COVID-19.

Durante una conversación con el podcast Inside of You conducido por Michael Rosenbaum, Amell contó que en julio llamó a Greg Berlanti, el productor del Arrowverso, con su particular propuesta.

“Llamé a Greg y le dije eso. Dije: ‘Mira, espero que esto no suceda, pero si todo se va a la mierda y ustedes no pueden traer actores aquí debido a los problemas porque los actores en su mayoría son estadounidenses que cruzan a Canadá, y si las cosas no pueden ser resueltas, aquí está el trato, hombre: Estoy aquí (en Canadá) y si tengo que quedarme aquí, quiero trabajar. Si voy a trabajar, descubramos una manera de traer a Oliver de entre los muertos’”, relató Amell.

En la octava y última temporada de Arrow, Oliver Queen murió en el marco del crossover Crisis en Tierras Infinitas, donde se sacrificó dos veces para salvar al Multiverso. En ese sentido, un eventual regreso del personaje sería algo complicado. No obstante, estaría lejos de ser algo totalmente descabellado para ese universo televisivo.

Pero Arrow concluyó este año precisamente porque Amell quería dedicarse a otras cosas y actualmente el actor está vinculado a un programa llamado Heels, así que aunque parece que el actor no ha cerrado la puerta definitivamente a un eventual regreso de su versión de Green Arrow, eso permanecería como una posibilidad acotada a las emergencias por el momento.