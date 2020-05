Three Jokers y Generation One: Age of Mysteries no figuran en los nuevos lanzamientos de DC Comics

Durante este miércoles DC Comics dio a conocer la lista de títulos que planea lanzar el próximo mes junio. Todo como parte de su plan para retomar la publicación de nuevas historias que fue pausada durante una semanas debido al coronavirus.

Sin embargo, entre los títulos que la compañía pretende presentar en junio hay dos grandes ausencias: Batman: Three Jokers y Generation One: Age of Mysteries.

Después de años de postergaciones, a comienzos de este año DC anunció que Batman: Three Jokers lanzaría su primer número el próximo 17 de junio. Pero la contingencia provocada por el COVID-19 cambió esos planes y como ahora el evento Dark Knights: Death Metal debutará el 16 de junio, la historia que ahondará en la existencia de tres Jokers en el Universo DC tendrá que seguir esperando.

Por su parte, Generation One: Age of Mysteries originalmente pretendía presentarse este mes de mayo y dar pie a una seguidilla de cómics que serían lanzados mensualmente para abordar las distintas generaciones de héroes en el Universo DC. Sin embargo, el futuro de esa apuesta comenzó a llenarse de dudas tras la salida de Dan DiDio y la ausencia de Generation Two: Age of the Metahuman de la solicitudes para los cómics DC planeaba publicar en junio antes de la pandemia.

En ese sentido, mientras todo apunta a que Batman: Three Jokers eventualmente será lanzado y perfectamente podría presentarse como el gran título de DC para cuando las tiendas de cómics retomen sus operaciones con una mayor normalidad, lo que pasará con Generation sigue estando marcado por las dudas.