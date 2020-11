Tim Drake encontrará una nueva fórmula para resucitar en Future State

Cuando DC Comics comience a explorar el futuro de Future State, la editorial presentará a una versión de Gotham que es controlada por una malvada organización conocida como El Magistrado. Dicha entidad mantendrá una disputa con los vigilantes y, mientras su conflicto principal obviamente estará con el Batman original y el nuevo Batman, sus operaciones también impactarán a quienes alguna vez fueron aliados de Bruce Wayne.

En ese sentido, en las solicitudes para el segundo mes de Future State, DC reveló que Tim Drake morirá debido las acciones de El Magistrado.

Pero no se preocupen, porque en la misma solicitud DC detalló que Tim no permanecerá muerto por mucho tiempo y en las páginas de Future State: Robin Eternal #2, el ex- Red Robin descubrirá una nueva fórmula para resucitar: la Resina de Lázaro.

De acuerdo a lo planteado por DC, Tim se inyectará a esa “peligrosa y recargada” droga regenerativa que El Magistrado planea usar para otorgar inmortalidad a sus fuerzas. Pero, como todo apunta a que está “Resina de Lázaro” estará relacionada con los famosos Pozos de Lázaro del Universo DC, su uso no estará libre de costos y la salud mental de Drake quedará en jaque.

“¿Podrá Tim recuperar lo suficiente de su frágil psique para terminar la misión y volar el convoy del cielo? ¿Podrán Spoiler y Darcy escapar de las garras de Peacekeeper 03 a tiempo para salvar a su amigo en el proceso?”, se pregunta la descripción del cómic (vía CBR).

Future State: Robin Eternal #2 será escrito por Meghan Fitzmartin, contará con dibujos de Eddy Barrows y portadas de Emanuela Lupacchino, Irvin Rodríguez y Daniel Warren Johnson.

Este cómic se enmarcará en el evento Future State, que se extenderá entre enero y febrero del próximo año, y su lanzamiento está fijado para el 9 de febrero de 2021.