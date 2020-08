Todo lo que debes saber sobre el nuevo juego de Captain Tsubasa

Esta semana será lanzado Captain Tsubasa: Rise of New Champions para PS4, Nintendo Switch y PC, y en la antesala de su lanzamiento es que tuvimos la oportunidad de conversar con Diego Paramio, Social Marketing & Community Specialist de Bandai Namco, quien nos comentó varias de los atractivos que presenta el título, que trae de regreso al mundo de los videojuegos de consola al clásico anime.

“Los partidos van a ser super frenéticos, van a tener un buen ritmo, pero siempre mucho más cercano de lo arcade”, menciona Diego sobre el juego tomando distancia de otros títulos de fútbol como lo son PES y FIFA, y agregando que su estilo es mucho más cercano a lo que es Super Sidekicks de Neo Geo.

El juego contará con dos campañas, una en que creamos nuestro personaje (New Hero) y podemos partir en uno de tres de colegios que aparecen en el anime, y otra en la que vivimos la historia ya conocida de Captain Tsubasa.

Sobre la primera, Diego apuntó que el juego cuenta con una rejugabilidad, ya que la historia varia bastante al seleccionar una escuela u otra. “Una de las cosas que no hemos sacado en los tráilers, es que para por ejemplo, ir avanzando creas un personaje. Hay un sistema de amistades que vas desarrollando si juegas de la mano de Tsubasa o de Hyuga, entonces va cambiando. Entonces se basa en las amistades que vas teniendo conforme avanza la historia, son las skills que vas aprendiendo”.

En cuanto al momento del manga/anime que abarcará la historia, según mencionó, esta abordará Junior Youth, es decir no la época en que son más chicos, pero tampoco cuando Tsubasa ya está en el Barcelona. Sobre hasta que punto se extenderá, mencionó que es algo que por el momento no nos pueden responder.

Como es de esperar el juego llegará acompañado de una gran cantidad de tiros especiales de los diferentes personajes, e incluso algunos contarán con un segundo tiro especial oculto. Todo esto acompañado de una serie de animaciones que sin duda recordarán a todos alguna de las series de anime que ha tenido Captain Tsubasa.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions contará con una serie de selecciones juveniles que fue posible ver en la historia original, y hasta ahora se ha confirmado la presencia de: Japón, Alemania, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, Uruguay, Senegal, Holanda, Francia, Argentina y Brasil.

Según nos explicaron, el título contará con varios modos online, por un lado los clásicos encuentros 1v1, también encuentros 2v2 y un modo de partidos clasificatorios, donde los jugadores podrán utilizar al personaje que crearon para la historia “Episodio: New Hero”. Según apuntó Diego al respecto, para el balance de los equipos, cada jugador tendrá un puntaje y un máximo para el equipo, por lo que dependerá del jugador como se arma la escuadra.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions llegará con un season pass, que según anuncia la página de Bandai Namco sumará un Character Pass, 9 Jugadores DLC y el Bonus Season Pass: Equipación New Champions.

Quizás una duda que puedan tener muchos, es si estarán disponibles algunos jugadores que han quedado fuera del anime, pero que si están presentes en el manga, como es el caso de Naturezza de Brasil, bueno consultamos sobre esto, y nos mencionaron que no es algo que puedan responder por el momento, así que habrá que esperar al lanzamiento del juego para saber.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions llegará el próximo 28 de agosto.