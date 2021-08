Tom Cruise y Hayley Atwell protagonizan una nueva foto de Misión Imposible 7

Debido a la pandemia el estreno de Misión Imposible 7 ha tardado mucho más de lo presupuestado, pero mientras Tom Cruise sigue anticipando las peligrosas acrobacias que realizó para la película, Christopher McQuarrie también continúa pavimentando el camino para el estreno con nuevas imágenes de la entrega que retomará las aventuras de Ethan Hunt tras Misión imposible: Repercusión.

Así, durante esta semana el director reveló una nueva imagen de Misión Imposible 7 que muestra a Tom Cruise y Hayley Atwell como sus respectivos personajes.

McQuarrie no entregó detalles sobre la escena de esta imagen y solo se dedicó agradecer a parte del equipo de la película, por lo que todavía se mantiene el misterio respecto a Grace, el personaje de la actriz de Captain America: The First Avenger y que hasta ahora solo se ha descrito como “una fuerza destructiva de la naturaleza” cuyas verdaderas lealtades serán ambiguas.

Misión Imposible 7 planea estrenarse en mayo de 2022 y, además de Cruise y Atwell su elenco contará con Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Esai Morales, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Cary Elwes, Shea Whigham y Henry Czerny.