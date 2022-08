Un video compara The Last of Us Part 1 con la versión de PS3 y el remaster en PS4

Este viernes se lanzará The Last of Us Part 1, el remake que tendrá el popular juego de Naughty Dog y que llegará a PlayStation 5.

Con el lanzamiento del juego a la vuelta de la esquina es que durante la jornada de este miércoles ha salido un video comparando como lucen los gráficos de este juego, en relación al título original lanzado para PlayStation 3, y el remaster que salió para PS4.

En esta ocasión la comparación viene de parte d El Analista de Bits, y ya hace unos días desde la propia Naughty Dog habían lanzado una comparación del juego con el título original.

Cabe recordar que esta nueva versión del juego de 2013 contará con una jugabilidad actualizada, controles mejorados y más opciones de accesibilidad, además de mejoras en sus efectos, exploración y combate.

The Last of Us Part I incluirá la totalidad del juego original, además del contenido adicional de Left Behind.

The Last of Us Parte I llegará 2 de septiembre en PS5