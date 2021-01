Wonder Woman y Darkseid se enfrentan en el fin del mundo en el nuevo cómic de Future State

[Spoilers de Future State: Immortal Wonder Woman #1 a continuación]

Al inicio de cada cómic de Future State hay una pequeña presentación que apunta a que, después de los eventos de Death Metal, el Universo DC cambió y, de la mano de las nuevas reglas de Multiverso, se abrió la puerta a un montón de futuros posibles que serán explorados en los títulos albergados bajo esta iniciativa.

Pero mientras las historias de los cómics de Nightwing, Harley Quinn y Tim Drake se ambientan en un futuro bastante cercano, DC Comics quiso dar un salto mucho más allá con Future State: Immortal Wonder Woman.

Como se estableció en la propia línea de tiempo que divulgó la editorial, Immortal Wonder Woman es el último título de Future State y básicamente se desarrolla en los últimos días del Universo DC.

En ese escenario, el cómic escrito por Becky Cloonan y Michael W Conrad retoma la historia de Diana en un mundo donde la mayoría de sus aliados ya han partido y, aunque no se note en su apariencia, el tiempo y las batallas le han pasado la cuenta a la amazona.

Después de todo, el primer número del cómic dibujado por Jen Bartel arranca con Diana visitando a una abandona Mansión Wayne para ir a la Baticueva. Todo con el fin de recuperar al cinturón de utilidad de Batman.

“Siempre supe que algún día tendría que volver aquí”, explica la amazona. “Lo posponía porque sabía lo que iba a encontrar y no quería verlo. Pero ahora el tiempo se acaba y no tendré otra oportunidad...”

De ahí en más Diana conversa con una especie de visión de Batman, quien la reconforta señalando que él tenía claro como terminaría su misión y que ella siempre fue el corazón de los héroes por lo que, aunque ahora está prácticamente sola, deberá pelear para mantener la bondad que lucharon por preservar durante tanto tiempo.

Diana no detalló qué estaba pasando en el mundo durante su conversación con Batman, pero después de que la amazona deja la Mansión Wayne, Future State: Immortal Wonder Woman continúa su relato mostrando que la heroína no solo tiene que lidiar con el peso de la pérdida de sus seres queridos y el sentimiento de que su misión fracasó, sino que también tiene que sobrellevar un conflicto ideológico con el resto de su pueblo.

Y es que mientras Diana quiere creer que aún puede salvar al mundo, sus hermanas tienen otra visión.

Pero lamentablemente Wonder Woman no podrá resolver sus diferencias con el resto de las amazonas porque, aunque está viviendo los últimos días del Universo DC, las amenazas siguen asechando a la Tierra y, directamente desde un destruido Apokolips, Darkseid volvió para tratar de conquistar al planeta de una vez por todas.

Por supuesto, el villano creía que con el paso del tiempo la mayoría de sus enemigos terrestres ya no existirían, sin embargo, en su camino a la Tierra se topó con Superman. No obstante, por razones que aún no están claras, Clark no tiene la fuerza de antaño y Wonder Woman se debe enfrascar en un mano a mano con el villano para tratar de salvar el día.

Pero las cosas tampoco terminan bien y todas las amazonas son asesinadas por Darkseid.

Así Swamp Thing, uno de los últimos amigos que le quedaba a Diana, se debe sacrificar para que la amazona pueda rescatar a Superman y lo que queda del plantea.

Future State: Immortal Wonder Woman #1 concluyó con Darkseid listo para matar a Superman, por lo que tendremos que esperar hasta la próxima entrega para averiguar qué pasará con los héroes en el final de los tiempos del Universo DC y quien sabe, quizás el próximo número de Immortal Wonder Woman también aborde qué pasó con Diana después de Death Metal.