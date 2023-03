Alemania golpea la mesa y autorizará la venta de combustibles sintéticos

Hace unos días te contábamos sobre el grave conflicto que está viviendo la Unión Europea tras decretar la prohibición de venta de vehículos a combustión desde el 2035. Frente a esto, Alemania se mantiene firme en su oposición ya que ha sido uno de los países de Europa que más ha luchado por los combustibles sintéticos y llegó a tal punto que lo pondrá a la venta.

Es cierto que Porsche es una de las marcas que más ha incursionado en esta materia, de hecho cuenta con una planta de e-fuels ubicada en nuestro país, específicamente en Punta Arenas. Para el bien de la marca y este combustible, encontró el perfecto aleado y es con el gobierno federal.

No obstante, solamente recibió solo el apoyo del gobierno federal y no por parte de la Unión Europea, pues solo está dispuesta a considerar vehículos eléctricos movidos por batería o los de hidrógeno. El problema está en que Porsche si ha demostrado que los combustibles sintéticos los pueden utilizar los autos nuevos y más antiguos, algo que no está tomando en consideración la UE.

Frente a esto, Alemania tomó una importante decisión para poder presionar a la UE y es que decidió ofrecer estaciones de servicio y vender a los clientes combustibles artificiales. Esto es algo nuevo, pues hasta el momento no estaba permitido por la Ordenanza Federal de Control de Emisiones.

Esto habla de una verdadera prueba de fuego con la que buscaría demostrar que este combustible es viable y más limpio que los derivados del petróleo.