    Ofertas, bonos y promociones: ¿Qué ofrecen las marcas de autos en el Black Friday?

    Son varias las compañías que se suman al gran evento de oportunidades y ventas en internet antes de Navidad, que se realiza entre este viernes 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre.

     

    Presentado al mundo como la gran jornadas de ofertas del comercio en Estados Unidos, el cuarto viernes de noviembre después del Día de Acción de Gracias, hoy el Black Friday traspasó fronteras, formatos e industrias. Para la edición 2025 del evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, las marcas de vehículos en Chile no se quedan atrás y ofrecen una amplia gama de oportunidades, desde bonos directos, financiamiento preferencial, mantenciones gratis y rebajas históricas.

    A continuación, un repaso por las principales ofertas anunciadas.

    jpanthre

    KGM: bonos de hasta $6,4 millones

    KGM participará con beneficios que combinan Bono Marca, Bono Web y Bono Santander Consumer, alcanzando rebajas de hasta $6,4 millones. Entre los modelos destacados figuran el nuevo Actyon, los SUVs Torres y Torres EVX, además de Musso, Musso Grand y Rexton.

    La marca apunta tanto a quienes renuevan vehículo como a compradores primerizos, con condiciones especiales disponibles exclusivamente en ventaespecial.ssangyong.cl.

    Mitsubishi Motors Chile: hasta $4 millones de descuento

    La marca japonesa sorprende con bonos de hasta $4.000.000 para la L200 Katana XRT, uno de los íconos del mercado local. Además, el SUV Eclipse Cross también participa con bonos de hasta $2 millones, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes buscan diseño y tecnología en formato compacto. Las ofertas están disponibles en la red oficial de concesionarios.

    EXEED: bonos inéditos de hasta $8.500.000

    EXEED tiene una de las campañas más agresivas del Black Friday 2025. Todos sus modelos incluyen patente e impuesto verde gratis, además de bonos que llegan a $8.500.000.

    Para el EXEED LX ofrece bonos de hasta $3.500.000; el EXEED RX, mientras que el VX suma hasta $6.500.000 de descuentos, lo que lo convierte en una de las estrellas del evento.

    Omoda y Jaecoo partieron antes

    Omoda y Jaecoo harán su campaña entre el 26 y 30 de noviembre, con una oferta centrada en el financiamiento inteligente de Forum. Tanto el Omoda C5 Comfort como el Jaecoo 5 Elemental estarán disponibles con cuotas de $186.900 por 48 meses y un pie del 50%.

    Quienes opten por esta modalidad podrán reducir el precio final de ambos modelos a $14.490.000, con stock limitado (10 unidades para Jaecoo 5 y 30 para Omoda C5).

    JMC: bonos cercanos a $5 millones y mantención gratis

    JMC adelantó el evento desde el 24 de noviembre y lo seguirá hasta el 1 de diciembre, con bonos transversales en sus camionetas. La Grand Avenue 4x2 AT recibe hasta $4.165.000 de descuento, mientras que la versión 4x4 AT alcanza bonos de $4.760.000. La All New Vigus Work 4x4 se ofrece con rebajas de hasta $2.975.000.

    Las primeras 50 compras online obtendrán, además, la primera mantención sin costo, reforzando su propuesta para emprendedores y empresas.

    GAC Motor: bonos de hasta $5.500.000

    La campaña vigente del 24 de noviembre al 1 de diciembre destaca la venta de unidades limitadas del GS3 Power MT GS por $9.990.000.

    El Emzoom estará disponible desde $13.990.000; el GS4 Power suma bonos de hasta $4.500.000; y el New GS8, su SUV de tres corridas, incorpora descuentos que llegan a $5.300.000. Además, la marca sorteará una gift card de $100.000 en combustible entre quienes realicen test drive y compren un 0 km durante la campaña.

    RAM: descuentos en la Rampage

    RAM se suma al Black Day 2025 con una promoción disponible entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre en concesionarios oficiales como en su página web, que permite a sus clientes acceder a la RAM Rampage Big Horn, con precio de lista de $32.990.000 + IVA, sumando un beneficio total de $6.000.000, a través de un bono marca de $5.000.000 y un bono adicional de $1.000.000 por financiamiento Santander.

    Jeep: hasta $5.000.000 menos por el Avenger

    La marca representada por Astara participará con una oferta especial para el Jeep Avenger Altitude 1.2T MT. Durante los días del evento, los interesados podrán acceder al modelo, cuyo precio de lista es de $14.990.000, con un beneficio total de $5.000.000, gracias a un bono directo de $3.000.000 y uno adicional de $2.000.000 por financiamiento Santander.

    Fiat: rebaja para el 500e

    El citycar 100% eléctrico Fiat 500e tiene un precio de lista de $26.990.000, que durante los días del Black Friday tendrá un beneficio total de $7.000.000, a través de un bono marca de $5.000.000 y un otro adicional de $2.000.000 por financiamiento Santander.

