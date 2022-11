Calendario 2023: La Extreme E cerrará su próxima temporada en Chile

Ya hay calendario para la próxima temporada de la Extreme E, la competencia de todoterrenos eléctricos que en 2023 tendrá cinco rondas, disputándose por primera vez en Escocia.

“Hemos tenido dos temporadas de Extreme E espectaculares hasta ahora y la tercera promete ser todavía más emocionante”, destacó Alejandro Agag, director y fundador de la Extreme E.

Vale recordar que la misión de la Extreme E es correr en lugares off-road, concientizando así sobre los diferentes problemas relacionados con el calentamiento global -entre ellos, el deshielo, la subida del nivel del mar, incendios y meteorología extrema-. Además de promover la sostenibilidad y la adopción de vehículos eléctricos para proteger el planeta.

La temporada 2023 de la Extreme E volverá a tener cinco citas. Regresan a Arabia Saudí para comenzar el año con el xPrix del desierto los días 11 y 12 de marzo. En mayo, la competencia viajará a Reino Unido para celebrar su primer xPrix en Escocia. En tanto, que a mitad de temporada volverán a Cerdeña, donde ya corrieron en las dos primeras temporadas.

El destino de la cuarta cita aún está por concretar, será en Estados Unidos o en Brasil. Hasta ahora la categoría no ha podido correr en Brasil por las restricciones del Covid-19. No obstante, eso no ha evitado que estén trabajando en un programa de restauración del Amazonas y en otro programa agroforestal de plantación de cacao.

El cierre de la temporada 2023 será en nuestras tierras, en el Desierto de Atacama.