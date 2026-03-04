SUSCRÍBETE
    Changan suma nueva generación de SUV para actualizar su oferta en Chile

    La marca, tercera en ventas del segmento SUV en enero de 2026, presentó en Santiago los renovados CS35 Max y CS55 Plus, con mejoras en diseño, tecnología y seguridad.

     

    En un escenario donde los SUV mantienen el liderazgo en las preferencias locales, Changan presentó en Chile los nuevos CS35 Max y CS55 Plus. Ambos modelos llegan con cambios relevantes en diseño, equipamiento y asistencias a la conducción, apuntando a reforzar la presencia de la marca en uno de los segmentos de mayor movimiento del mercado.

    New CS35 Max: enfoque urbano con más tecnología

    El CS35 Max, que supera las 10.500 unidades comercializadas en Chile, estrena una cuarta generación con líneas más definidas, parrilla frontal renovada y firma lumínica LED. Mantiene un formato pensado para el uso diario, con proporciones que privilegian la habitabilidad y estabilidad.

    Bajo el capó ofrece un motor 1.5 turbo, que en la versión Comfort MT desarrolla 103 HP y 145 Nm, mientras que las variantes Luxury AT y Elite AT alcanzan 181 HP y 280 Nm, asociadas a una caja automática DCT de siete marchas.

    En el interior incorpora pantalla central de 12,3 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de cuadro digital de 7” o 12,3” según versión. Suma freno de estacionamiento eléctrico, climatizador automático y encendido sin llave.

    En seguridad incluye control de estabilidad, tracción, asistencia de frenado, control de descenso, sensores y cámara de retroceso. La versión Elite agrega cámara 540°, control crucero adaptativo y asistencias como alerta de colisión frontal y salida de carril.

    New CS55 Plus: mayor espacio y asistencias avanzadas

    El CS55 Plus, con más de 5.400 unidades vendidas en el país, presenta su tercera generación con un diseño de carácter más deportivo y dimensiones que favorecen el espacio interior. Integra un motor Blue Core 1.5 turbo de 188 HP y 300 Nm, también con transmisión DCT de siete velocidades y modos ECO, Normal y Sport.

    Su maletero ofrece 475 litros, ampliables a 1.415 litros con los asientos abatidos. En el habitáculo destaca la doble pantalla digital integrada y conectividad total con smartphones, además de cámara 540° con grabación y encendido remoto.

    En seguridad contempla hasta seis airbags y un paquete ADAS en la versión Elite, con control crucero adaptativo integrado, frenado autónomo de emergencia, monitoreo de punto ciego y asistente de mantenimiento de carril.

    En cuanto a sus precios en Chile. El CS35 Max parte en $11.990.000 y el CS55 Plus desde $13.790.000, con garantía de cinco años o 150 mil km.

