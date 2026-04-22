Chevrolet Sonic: diseño audaz y ADN sudamericano desde Brasil

Chevrolet da un paso estratégico en Sudamérica con la presentación del nuevo Sonic, un SUV coupé compacto que mezcla una estética atrevida con soluciones propias de segmentos superiores. Concebido para un público joven y urbano, el modelo se posiciona como una propuesta que va más allá del transporte, apostando por el diseño como una forma de expresión personal.

Desarrollado y presentado globalmente en Brasil, el modelo introduce un concepto inédito dentro de los SUV compactos de la firma, destacando por su silueta tipo coupé, con una caída de techo más pronunciada que enfatiza su carácter deportivo sin sacrificar funcionalidad.

Sus proporciones (4,23 metros de largo, 1,77 de ancho y 1,53 de alto) fueron definidas específicamente para optimizar el espacio interior y la ergonomía, manteniendo una conducción elevada y dominante.

En el exterior, adopta el nuevo lenguaje de Chevrolet, con un frontal robusto, parrilla dividida en dos niveles y una firma lumínica LED que integra múltiples funciones. Los faros con proyector ofrecen hasta un 20% más de potencia lumínica, mientras que soluciones como los antiniebla integrados y el parachoques multipieza refuerzan tanto la estética como la eficiencia aerodinámica.

El perfil lateral revela su esencia: una carrocería elevada con molduras protectoras, llantas de 17 pulgadas con diseño exclusivo y detalles inspirados en versiones deportivas. En la zaga, los faros LED tridimensionales y la disposición horizontal de los elementos amplían visualmente el vehículo, mientras que el diseño limpio mejora la lectura de sus proporciones.

Puertas adentro, el Sonic apuesta por una experiencia tecnológica con el Virtual Cockpit, que integra instrumentación digital y conectividad avanzada. Materiales suaves al tacto, asientos premium con espuma adicional y un diseño envolvente elevan la percepción de calidad. La posición de manejo, típica de SUV, garantiza visibilidad y control.

Desarrollado íntegramente en un entorno virtual con apoyo de inteligencia artificial, el Sonic refleja una nueva forma de diseñar vehículos, optimizando cada detalle desde su concepción. Inspirado en modelos como el Equinox EV, propone una visión moderna adaptada a las exigencias del entorno urbano.

Un punto clave es su origen: el modelo fue producido en Brasil, en la planta de Gravataí, con foco en abastecer a todo Sudamérica. Esto refuerza el rol estratégico de la región en el portafolio global de la marca.

Además, el Chevrolet Sonic marcará un hito cuando llegue a concesionarios a partir de mayo: llevará el logo actualizado de la marca. Esta evolución del emblema, ahora más horizontal y con predominancia del color negro, se alinea con la nueva identidad global de Chevrolet y responde a las tendencias actuales de diseño automotriz.

El Sonic se posiciona entre el Onix Activ y el Tracker, ampliando la oferta de SUV de la marca y apuntando a conquistar uno de los segmentos más competitivos del mercado.